В США загадочно погибли двое военных 

Американские военнослужащие обнаружили тела двух человек на территории военной базы Форт-Брэгг, где в эти дни проходят учения, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Stars and Stripes. База известна журналистам целой серией загадочных смертей военнослужащих.

Трупы были обнаружены 2 декабря. СМИ до сих пор не известно, принадлежат ли они военнослужащим или гражданским лицам. Военные следователи ссылаются на тайну расследования. Они лишь подчеркнули, что к учениям, проводимым на базе, скончавшиеся люди не имели никакого отношения.

Журналисты подчеркнули, что Форт-Брэгг, расположенный в Северной Кароине, является одной из основных американских военных баз. Он получил скандальную известность в 2020 году. С января по сентябрь на территории базы было обнаружено уже 31 мертвое тело. Все — военнослужащие. Большинство из них покончили жизнь самоубийством.

Ранее, как сообщал «Рамблер», за последние полгода погибли 8 военных, проходивших службу на американской военной базе Форт-Худ. Последним скончался 23-летний сержант Элдер Фернандес, ранее обвинивший командование базы в сексуальном насилии. О том, что тело молодого человека было найдено на дереве рядом с железнодорожными путями в 40 километрах от базы, сообщила адвокат семьи Фернандес. Известно, что сержант накануне смерти сделал публичное заявление, что во время службы на базе Форт-Худ в Техасе он подвергался сексуальному насилию со стороны одного из офицеров. Для обеспечения безопасности Фернандеса решено было перевести в другое подразделение на время выяснения обстоятельств произошедшего. После перевода военнослужащий пропал без вести. СМИ отмечает, что за полгода это уже восьмой случай таинственной смерти военнослужащих с базы Форт-Худ. Считается, что все предыдущие трагедии связаны с самоубийством или несчастным случаем. В армии Соединенных штатов было принято решение о создании специальной комиссии, которая занимается расследованием обстоятельств гибели военных.