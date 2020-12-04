На колени перед Путиным: Порошенко дал совет Зеленскому 

«Рамблер» писал, что 9 декабря 2019 года в Париже прошла встреча в «нормандском формате», в которой приняли участие лидеры России , Украины, Франции Германии . В столице Франции была достигнута договоренность открыть новые пункты пропуска, продвинуться в разминировании, обменяться удерживаемыми лицами, согласовать правовые аспекты особого статуса Донбасса, закрепить формулу Штайнмайера в законодательстве Украины и развести силы еще на трех участках линии соприкосновения. Однако спустя почти год после переговоров большинство договоренностей не выполнено.

По мнению Порошенко, закончить войну на Донбассе «очень просто».

«Это можно сделать за две недели. Нужно посмотреть Путину в глаза, увидеть там мир, встать на колени и попросить мира», — пояснил бывший президент Украины.

Порошенко обвинил Зеленского в сдаче позиций по Донбассу только ради того, чтобы встретиться с Путиным.

Он отметил, что Зеленский может закончить войну «ценой унижения», стоя «на коленях перед Путиным». Так как в нынешних условиях «деморализации» и «уничтожения» ВСУ — это единственный путь.

При этом экс-президент Украины уверен, что ситуацию еще можно спасти, если

Зеленский, «наконец-то, стать главнокомандующим» и примет его помощь.

«Просто прекратите борьбу против Порошенко, а начните бороться с врагом — Путиным», — заявил он.

Ранее украинские власти составили «План совместных шагов», который, по их мнению, должен прийти на замену Минским соглашениям, подписанным в 2015 году. В новом документе указано, что в Донбассе не обязательно проводить выборы, чтобы установить контроль Украины над границей. При этом сам процесс голосования в «плане» не проигнорирован: составители указали последовательность действий, которые позволят провести выборы уже 31 марта 2021 года. «План» должен быть представлен на встрече лидеров «нормандской четверки», которая предположительно состоится до конца текущего года.