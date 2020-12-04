Санду заявила, что Молдавии нужен новый парламент 

"У меня состоялся телефонный разговор с премьер-министром Кику… Я сказала ему, что стране нужен новый парламент и другое правительство. Отставка правительства — кратчайший путь к этой цели", — написала Санду на своей странице в Facebook.

Она также заявила премьеру, что разработанный правительством проект госбюджета на 2021 год "не в состоянии помочь гражданам".

Ранее Санду неоднократно говорила, что ее не устраивает работа действующего правительства, однако у президента Молдавии нет полномочий отправить кабмин в отставку. При этом, согласно местному законодательству, досрочные выборы парламента могут быть спровоцированы отставкой кабмина, если депутаты не смогут сформировать новое правительство.