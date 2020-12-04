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Санду заявила, что Молдавии нужен новый парламент 

РИА Новости и ещё 5 1 час назад
Санду заявила, что Молдавии нужен новый парламент
Фото: ТАСС
Избранный президент Молдавии Майя Санду в телефонном разговоре с премьером Ионом Кику заявила, что стране нужно другое правительство и новый парламент.

"У меня состоялся телефонный разговор с премьер-министром Кику… Я сказала ему, что стране нужен новый парламент и другое правительство. Отставка правительства — кратчайший путь к этой цели", — написала Санду на своей странице в Facebook.

Она также заявила премьеру, что разработанный правительством проект госбюджета на 2021 год "не в состоянии помочь гражданам".
Ранее Санду неоднократно говорила, что ее не устраивает работа действующего правительства, однако у президента Молдавии нет полномочий отправить кабмин в отставку. При этом, согласно местному законодательству, досрочные выборы парламента могут быть спровоцированы отставкой кабмина, если депутаты не смогут сформировать новое правительство.
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В мире , Молдова
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