Почему данные Баку о жертвах в Карабахе вызывают сомнения

Баку озвучил свои потери в боях за Карабах. Названное число почти совпадает с числом жертв с армянской стороны. При этом раненых у Баку оказалось вдвое меньше, чем погибших. Однако, согласно военной теории, атакующая армия всегда теряет больше, чем та, что обороняется. И раненых обычно в два-три раза больше, чем павших. Стоит ли верить бакинским сводкам? Да и вообще все ли жертвы войны подсчитаны?

Минобороны Азербайджана в четверг сообщило, что за время боев в Карабахе, продолжавшихся с 27 сентября по 10 ноября, погибло 2783 военнослужащих. «Подробная информация об именах погибших военнослужащих, их дате рождения, звании и пройденном боевом пути будет дополнительно представлена», — пообещали в ведомстве. Еще более сотни считаются пропавшими без вести. В настоящее время 1245 военных, как сообщается, получают лечение в медучреждениях страны.

Во время войны Баку скрывал количество убитых и раненых в своей армии. Указывались лишь потери среди гражданского населения — в тех городах и селах, которые попадали под обстрел армянской артиллерии. При этом неоднократно появлялась информация об участии в боях с азербайджанской стороны более чем двух тысяч боевиков из сирийских группировок. Но факт их присутствия Баку вообще отрицает. Неофициальные же источники указывают, что сирийцы потеряли несколько сотен одними только убитыми.

По мнению главного редактора журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко, сирийские боевики, которые первыми поднимались в атаку в качестве пушечного мяса — это выдумка армянской пропаганды. «В Карабахе шла война одной регулярной армии против другой регулярной. Уровень подготовки сирийских боевиков позволяет более-менее эффективно участвовать только в партизанских действиях. Поэтому Азербайджану они были ни к чему», — сказал он газете ВЗГЛЯД.

Коротченко не подвергает сомнению данные Баку о потерях. «Война закончена, и Азербайджану уже незачем скрывать подобные цифры. Это очень низкие потери, если учитывать характер войны, применявшиеся вооружения. Не только я, но и другие специалисты в военной сфере удивлены, что азербайджанской стороне удалось обойтись столь минимальными жертвами для победы», — констатировал главный редактор «Национальной обороны».

По его мнению, сберечь жизни своих солдат и офицеров Азербайджану удалось благодаря нескольким факторам. Во-первых, то, что Баку активно задействовал самые современные виды вооружений, особенно ударные беспилотники. Благодаря им, азербайджанская армия предварительно наносила массированные и высокоточные удары артиллерии и авиации по армянским оборонительным линиям, и только затем в дело вступали пехотные подразделения. Второй фактор — стратегический, это удачный выбор направления главного удара.

«Армяне ожидали, что основной удар будет нанесен в центре, в направлении города Агдам — либо сразу вдоль всей линии соприкосновения. Азербайджан нанес главный удар на юге, взломал там оборону и уже без остановок наступал дальше на север, пока не дошел до города Шуша. После падения Шуши, как известно, стороны при посредничестве России договорились об окончании боев», — пояснил Коротченко.

В свою очередь редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков предлагает не спешить с оценками и дождаться итогов работы по опознанию тел, которые находят в том числе и российские миротворцы, размещенные теперь в Карабахе.

«Озвученная в Баку цифра — это сказки. Думаю, к реальности ближе оценка их потерь, названная военным ведомством Армении», — сказал Леонков. Он напоминает, что Минобороны Армении еще 7 ноября, за несколько дней до завершения войны, оценивало потери азербайджанской армии в 7,5 тыс. солдат и офицеров. «Стоит добавить, что азербайджанская сторона никогда не будет озвучивать потери среди сирийских боевиков, которые участвовали в боях. Ведь Баку вообще никогда не признает их участия», — добавил Леонков.

Армянская сторона давно уже обнародовала свои потери, заявив , что потеряла убитыми 2660 участников боевых действий. В это число вошли профессиональные военные, полицейские и ополченцы. По словам министра здравоохранения Армении Арсена Торосяна, это не окончательная цифра, так как процесс поиска и опознания погибших все еще продолжается.

Эксперты в Ереване напоминают, что президент России Владимир Путин еще 22 октября назвал свои данные о потерях, и на их фоне нынешняя статистика из Баку кажется сомнительной. По словам главы российского государства, потери как Армении, так и Азербайджана уже тогда составляли более двух тысяч человек , а общее число погибших приближалось к пяти тысячам. Между тем после этого война продолжалась еще несколько недель. Кроме того, в Ереване считают и явно заниженным названное в Баку количество раненых, поскольку из опыта большинства войн известно, что оставшихся в живых, но пострадавших солдат, обычно в два-три больше, чем погибших.

Ереванский политолог Андраник Теванян полагает, что в Баку занизили свои военные потери в разы, на тысячи погибших. «Ближе к концу войны с азербайджанской стороны участвовали преимущественно пехотные части, поэтому думаю, как раз в этот период они понесли значительный урон. Вообще сейчас рано говорить об окончательной цифре потерь, потому что не все тела погибших опознаны, продолжается сбор тел. Надо учитывать то, что Азербайджан не озвучивал своих потерь совсем в ходе войны. И сейчас вдруг эта цифра», — сказал Теванян.

Однако, по мнению российского военного эксперта Павла Фельгенгауэра , данные Баку не так уже далеки от действительности, поскольку после 22 октября число жертв необязательно должно было сильно возрасти. «Суммарно обе стороны, азербайджанская и армянская, потеряли около пяти тысяч военнослужащих. Может быть чуть больше, на тысячу — опять же суммарно», — пояснил эксперт.

Что касается поразительно низких данных о количестве раненых, то Фельгенгауэр обратил внимание на то, что Минобороны Азербайджана упоминает только тех, кто проходит лечение в госпиталях. «Те, кто получил легкие ранения, здесь не учитываются», — добавил он.

Фельгенгауэр также отмечает, «если так можно выразиться, хорошее соотношение» между погибшими военными и гражданскими. По данным армянском стороны, с 27 сентября по 9 ноября в Карабахе погибли 50 гражданских лиц, в числе которых один ребенок. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили 163 человека, среди них девять детей. В свою очередь Азербайджан заявлял , что в результате ракетных и артиллерийских обстрелов армянскими силами на его территории погибли 94 и ранены 414 человек.

Фельгенгауэр уверен, что столь малое число пострадавших обусловлено тем, что «обе стороны придерживались правил, прописанных в Женевской конвенции, и массированных ударов по гражданскому населению не наносили. Велась классическая война», — сказал он. Кроме того, армянские мирные жители были оперативно эвакуированы в первые же недели войны.

Собеседник уверен, что на фоне конфликтов последних лет нынешняя война за Карабах «выгодно отличается» как раз тем, что обе противоборствующие стороны концентрировались на противостоянии своих вооруженных сил, а не пытались нанести тотальный урон друг другу. «На фоне того, как велись войны в Ираке, Йемене, Эфиопии и так далее, где большинство убитых — гражданские, война в Карабахе велась весьма достойно — и Азербайджаном, и Арменией», — отметил Фельгенгауэр.