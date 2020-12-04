Главный инфекционист США на камеру привьется от COVID 

Главный инфекционист США Энтони Фаучи решил на публике сделать прививку от коронавируса, тем самым специалист хочет мотивировать граждан, передает Радио Sputnik.
Еще раньше схожие намерения высказали сразу три бывших президента США — Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Барак Обама. Они пойдут на это, дабы развеять возможные опасения насчет вакцины. Фаучи отметил, что он, как и бывшие американские лидеры, сделает прививку на камеру.
"Как только придет моя очередь…, и я надеюсь, что это будет скоро", — заявил он журналисту на вопрос, когда он на это решится.
Более того, в интервью телеканалу MSNBC Фаучи подчеркнул, что ни на секунду не засомневается, когда ему предложат сделать прививку от коронавируса.