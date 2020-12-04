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Москва

Украина направила ноту Польше из-за календаря с Крымом 

Lenta.ru и ещё 5 14 минут назад
Украина направила ноту Польше из-за календаря
Фото: РИА Новости
Посольство Украины в Польше направило ноту в МИД страны с просьбой прояснить ситуацию, сложившуюся в связи с публикацией календаря, на страницах которого Крым был назван территорией России. Об этом рассказал посол Андрей Дещица, сообщает «Gordonua.com».
Календарь на 2021 год опубликовало на своем сайте Объединение мусульман Польши. Он содержал изображения мечетей в Феодосии, Бахчисарае и Симферополе с подписью «Крым. Российская Федерация». Посольство обратилось к общине мусульман. Упоминание о России была удалено, но про Украину ничего не было сказано.

«В связи с тем, что ответа нет, мы направили ноту в МИД Польши, изложив свою позицию. Официальная позиция Польши является однозначной: Варшава признает Крым территорией Украины, не признает и осуждает оккупацию Крыма», — заявил Дещица.

Он отметил, что Объединение мусульман финансируется польским государством.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума. Украина считает это оккупацией.
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Комментарии
В мире , Андрей Дещица , МИД , Бахчисарай , Варшава , Москва , Польша , Республика Крым , Симферополь , Старый Крым , Феодосия
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