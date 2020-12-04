Украина направила ноту Польше из-за календаря

Посольство Украины Польше направило ноту в МИД страны с просьбой прояснить ситуацию, сложившуюся в связи с публикацией календаря, на страницах которого Крым был назван территорией России. Об этом рассказал посол Андрей Дещица , сообщает «Gordonua.com».

Календарь на 2021 год опубликовало на своем сайте Объединение мусульман Польши. Он содержал изображения мечетей в Феодосии, Бахчисарае и Симферополе с подписью «Крым. Российская Федерация». Посольство обратилось к общине мусульман. Упоминание о России была удалено, но про Украину ничего не было сказано.

«В связи с тем, что ответа нет, мы направили ноту в МИД Польши, изложив свою позицию. Официальная позиция Польши является однозначной: Варшава признает Крым территорией Украины, не признает и осуждает оккупацию Крыма», — заявил Дещица.

Он отметил, что Объединение мусульман финансируется польским государством.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума. Украина считает это оккупацией.