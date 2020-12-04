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Названа самая красивая рождественская елка Европы 

РИА Новости 48 минут назад
Названа самая красивая рождественская елка Европы
Фото: © AP Photo / Mindaugas Kulbis
Необычная рождественская елка в стиле хайтек, установленная в центре Вильнюса, названа самой красивой в Европе в 2020 году, сообщает "ЕвроПульс".
Эта елка-инсталляция отлично подходит для праздников в условиях карантина, решили эксперты туристической организации European Best Destinations.
Она достаточно высокая (24 метра), и ею удобно любоваться на расстоянии, избегая контактов. На ней нет игрушек и мелких украшений. Ель сделана из металлических блоков с LED-лампочками, зеркалами и живыми еловыми ветками, собранными в соседних лесах так, что сами деревья не пострадали. Желающие могут зайти внутрь инсталляции.
На втором месте — елка из Страсбурга, который носит неформальный титул столицы Рождества. Замыкает тройку лидеров главное рождественское дерево Праги.
Всего в подборку вошли 19 новогодних елок из европейских городов. Среди них есть живые деревья и инсталляции.
Главное, по мнению составителей рейтинга, чтобы этот символ приносил людям праздничное настроение и позволял не терять присутствие духа даже в сложных эпидемиологических условиях.
Многие европейские города вводят ограничения на рождественские и новогодние празднества, среди которых запреты на большие вечеринки и запуск фейерверков.
Большинство традиционных рождественских мероприятий в Европе (вроде зажигания огней на главной елке или встречи с Санта-Клаусом) в этом году пройдут в онлайн-формате.
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В мире , Вильнюс , Литва , Прага , Страсбург , Франция , Чехия
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