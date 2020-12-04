Байден ждёт Трампа на своей инаугурации

Он отметил, что присутствие на мероприятии его соперника по выборам продемонстрирует «мирную передачу власти», а также «окончание хаоса», который, по его словам, создал Трамп.

Мы сможем продемонстрировать мирную передачу власти, когда противоборствующие стороны стоят там, пожимают друг другу руки и двигаются дальше, — сказал Байден в интервью CNN.

Инаугурация следующего президента Соединённых Штатов запланирована на 20 января 2021 года, передаёт KP.RU.

Ранее NEWS.ru писал, что Джо Байден считает свой успех благом для страны. По его словам, он сделал хорошее дело, избавив Штаты от президентства Дональда Трампа. По словам политика, ему некогда радоваться победе, так как предстоит большая работа, в том числе обусловленная пандемией коронавируса.