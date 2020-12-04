Украина направила ноту Польше из-за Крыма

Украинское посольство в Польше направило польскому министерству иностранных дел ноту из-за календаря религиозного объединения мусульман страны на 2021 год, где рядом с мечетями Крыма была надпись «Российская Федерация», заявил украинский посол Андрей Дещица

По его словам, посольство сперва обратилось в Религиозное объединение мусульман Польши с просьбой исправить надпись в календаре. Объединение извинилось и удалило надписи в электронной версии календаря. Однако, по его мнению, правки не являются «полностью корректными» и не отражают принадлежность Крыма к Украине, передает агентство «Укринформ»

«В связи с тем, что ответа нет, мы направили ноту в МИД Польши, изложив свою позицию», — сказал посол.

По его словам, МИД Польши выразил готовность присоединиться к выяснению этой ситуации, поскольку Религиозное объединение мусульман Польши является организацией, которая финансируется польским государством.

Ранее религиозное объединение мусульман Польши обнародовало календарь на 2021 год, в котором крымские мечети сопровождает надпись о территориальной принадлежности к России. Его электронную версию разместили на их официальном сайте.