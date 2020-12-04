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Украина направила ноту Польше из-за календаря с российским Крымом 

Деловая газета «Взгляд» 58 минут назад
Украина направила ноту Польше из-за Крыма
Фото: ТАСС
Украинское посольство в Польше направило польскому министерству иностранных дел ноту из-за календаря религиозного объединения мусульман страны на 2021 год, где рядом с мечетями Крыма была надпись «Российская Федерация», заявил украинский посол Андрей Дещица.
По его словам, посольство сперва обратилось в Религиозное объединение мусульман Польши с просьбой исправить надпись в календаре. Объединение извинилось и удалило надписи в электронной версии календаря. Однако, по его мнению, правки не являются «полностью корректными» и не отражают принадлежность Крыма к Украине, передает агентство «Укринформ».

«В связи с тем, что ответа нет, мы направили ноту в МИД Польши, изложив свою позицию», — сказал посол.

По его словам, МИД Польши выразил готовность присоединиться к выяснению этой ситуации, поскольку Религиозное объединение мусульман Польши является организацией, которая финансируется польским государством.
Ранее религиозное объединение мусульман Польши обнародовало календарь на 2021 год, в котором крымские мечети сопровождает надпись о территориальной принадлежности к России. Его электронную версию разместили на их официальном сайте.
Напомним, ранее американская компания Apple исправила территориальную принадлежность Крыма в своих сервисах, Крым и Севастополь обозначены территорией России.
Решение корпорации признать российский статус Крыма вызвал негодование украинских политиков. Так, глава МИД Украины Вадим Пристайко призвал Apple не заниматься глобальной политикой, а экс-министр иностранных дел страны Павел Климкин призвал отказаться от использования продукции Apple. Украина пожаловалась на Apple в Госдепартамент США и направила запросы самой компании.
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Комментарии 1
В мире , Вадим Пристайко , Павел Климкин , Андрей Дещица , МИД , Госдеп США , Apple , Укринформ , Польша , Республика Крым
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