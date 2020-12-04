Ещё
Далее:
Читайте также:
Ученые назвали самый страшный фильм в мире
Ученые назвали самый страшный фильм в мире Узнать ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

В Киев перестали ездить туристы 

Украина.ру 26 минут назад
В Киев перестали ездить туристы
Фото: РИА Новости
Туристическая отрасль Киева после пандемии будет восстанавливаться не менее двух лет. Об этом 4 декабря сообщили на сайте Киевской горгосадминистрации (КГГА).
«На восстановление туристической отрасли Киева после нанесенных пандемией COVID-19 убытков, по прогнозам экспертов, может потребоваться до 2 лет. В то же время на восстановление мировой туристической сферы нужно не менее 5 лет», — сказала заместитель председателя КГГА Марина Хонда.
Она отметила, что в 2020 году Киев посетило наименьшее количество иностранных туристов за последние десять лет. После ослабления ограничений за первое полугодие в украинской столице побывали 276 тысяч туристов, а за 9 месяцев поступления от турсбора составили почти 30 млн гривен (около 75 млн рублей).
Хонда подчеркнула, что начаты переговоры с посольствами Нидерландов, Финляндии и других стран, чтобы уже весной запустить проекты по продвижению туризма. Прежде всего, они будут направлены на ознакомление иностранных туристических агентств и представителей СМИ с Украиной и Киевом.
Последние недели число заражений COVID-19 на Украине в сутки росло тысячами. Три недели в стране действовал карантин выходного дня. Украинские СМИ сообщали, что Кабмин примет решение о введении более жестких карантинных ограничений с 23 декабря по 15 ноября — на рождественские и новогодние праздники. Среди них — введение локдауна. Окончательное решение еще не принято.
Видео дня. Адольф Гитлер выиграл выборы
Последние новости
Кабмин дал баснословную сумму на идею жены Зеленского Кабмин дал баснословную сумму на идею жены Зеленского Что случилось с Данилко Что случилось с Данилко Пророчество Коломойского и констатация Саакашвили Пророчество Коломойского и констатация Саакашвили
Комментарии
В мире , Киев , Нидерланды , Финляндия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В российском детском саду обрушился потолок
00:13
В российском детском саду обрушился потолок
Происшествия
Самолет врезался в джип при посадке на оживленную трассу
00:34
Самолет врезался в джип при посадке на оживленную трассу
Происшествия В мире
Уборщица подралась с семиклассником в российской школе
00:56
Уборщица подралась с семиклассником в российской школе
Происшествия
Мощный взрыв произошел в ЮАР
00:19
Мощный взрыв произошел в ЮАР
Происшествия В мире
Блогера Reeflay задержали в связи со смертью девушки
04:41
Блогера Reeflay задержали в связи со смертью девушки
Происшествия Криминал
Атомный крейсер «Петр Великий» попал на видео
03:30
Атомный крейсер «Петр Великий» попал на видео
Армия
Необычные столбы света в Тюмени попали на видео
01:13
Необычные столбы света в Тюмени попали на видео
В мире
Акция протеста в центре Еревана попала на видео
01:21
Акция протеста в центре Еревана попала на видео
В мире
Жалобы Кристины Асмус попали на видео
03:17
Жалобы Кристины Асмус попали на видео
Шоу-бизнес
Видео возобновления учебного процесса в Карабахе
01:47
Видео возобновления учебного процесса в Карабахе
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение