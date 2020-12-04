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Украина назвала российскую вакцину от коронавируса несуществующей 

Lenta.ru 1 час назад
Украина назвала российскую вакцину несуществующей
Фото: Lenta.ru
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов назвал несуществующей российскую вакцину от коронавируса, передает «Корреспондент.net».

«Я говорил неоднократно, что не существует на сегодняшний день российской вакцины. Когда говорят, что зарегистрировали вакцину, которая не прошла третью стадию [испытаний], то не о чем говорить. Третья стадия — самая большая, при которой испытывается вакцина, в том числе с точки зрения ее безопасности», — сказал Степанов.

Он сообщил, что Минздрав уже провел встречу с дипломатами США относительно закупки вакцин Pfizer и Moderna.
Ранее в Москве открылась электронная запись на прививку от коронавируса. Получить вакцину «Спутник V» могут граждане, которые контактируют с большим количеством людей: медики, учителя, сотрудники городских служб.
Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время объем произведенной в стране вакцины достигнет двух миллионов доз, что позволяет начать масштабную вакцинацию препаратом «Спутник V».
Данный препарат первым из трех российских вакцин прошел регистрацию. Он был разработан в Центре имени Гамалеи, клинические испытания состоялись в июне и июле.
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В мире , Максим Степанов , Владимир Путин , Минздрав РФ
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