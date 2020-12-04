Необычные столбы света в Тюмени попали на видео 

Жители Тюмени стали свидетелями необычного природного явления — световых столбов, опускающихся с неба на землю. Такие столбы возникают при низких температурах и высокой влажности воздуха.

Астрономы говорят, что это явление для наших широт нередкое. Для его появления должны сложиться определенные условия: мороз, ромбовидные кристаллики льда в воздухе и небольшой ветер. Свет, например, от фонарей, рассеивается на кристалликах, и образуются такие столбы над каждым ярким источником света.

Зачастую такие кристаллы появляются в высоких перистых и перисто-слоистых облаках, которые находятся на расстоянии, превышающем 8 тысяч метров над уровнем моря.