Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Необычные столбы света в Тюмени попали на видео 

Вадим Дроздов 46 минут назад
Жители Тюмени стали свидетелями необычного природного явления — световых столбов, опускающихся с неба на землю. Такие столбы возникают при низких температурах и высокой влажности воздуха.
Астрономы говорят, что это явление для наших широт нередкое. Для его появления должны сложиться определенные условия: мороз, ромбовидные кристаллики льда в воздухе и небольшой ветер. Свет, например, от фонарей, рассеивается на кристалликах, и образуются такие столбы над каждым ярким источником света.
Зачастую такие кристаллы появляются в высоких перистых и перисто-слоистых облаках, которые находятся на расстоянии, превышающем 8 тысяч метров над уровнем моря.
В мире , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Атомный крейсер «Петр Великий» попал на видео
03:30
Атомный крейсер «Петр Великий» попал на видео
Армия
Необычные столбы света в Тюмени попали на видео
01:13
Необычные столбы света в Тюмени попали на видео
В мире
Акция протеста в центре Еревана попала на видео
01:21
Акция протеста в центре Еревана попала на видео
В мире
Жалобы Кристины Асмус попали на видео
03:17
Жалобы Кристины Асмус попали на видео
Шоу-бизнес
Видео возобновления учебного процесса в Карабахе
01:47
Видео возобновления учебного процесса в Карабахе
Армия
Разминирование юга Степанакерта попало на видео
00:54
Разминирование юга Степанакерта попало на видео
Армия
Видео запуска ракеты-носителя «Союз-2» с Плесецка
00:57
Видео запуска ракеты-носителя «Союз-2» с Плесецка
Наука и техника
Учебные стрельбы расчетов БМП-3 попали на видео
01:15
Учебные стрельбы расчетов БМП-3 попали на видео
Армия
Опубликовано видео нового заявления Тихановской
02:00
Опубликовано видео нового заявления Тихановской
В мире
Появилось видео начала вакцинации в Подмосковье
02:47
Появилось видео начала вакцинации в Подмосковье
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение