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Байден рассказал о своей политике в отношении РФ на посту президента 

ТК «Звезда» и ещё 6 24 минуты назад
Байден определился с отношением к России
Фото: Biden Transition, Cnp, Keystone Press Agency, Globallookpress
По словам политика, его ожидают «сложные переговоры» с ЕС, и он не питает по этому поводу иллюзий.
Джо Байден, лидирующий по количеству голосов избирателей на выборах президента США, рассказал о планах «многостороннего подхода» в отношении РФ, Ирана, Китая и других стран.

«Мы должны быть частью большой группы, чтобы иметь дело не только с Ираном, но и с Россией, Китаем», — подчеркнул политик в интервью CNN.

При этом он отметил, что до вступления в должность не может официально формулировать политику Штатов. Однако Байден выразил желание восстановить тесные отношения союзничества как в Европе, так и в регионе Индийского и Тихого океана.
Политик признал, что его ожидают «сложные переговоры» с Евросоюзом, и он не питает по этому поводу никаких иллюзий.
Ранее в Госдепе заявили о намерении республиканцев и демократов продвинуть вперед отношения России и США. По словам первого замгоссекретаря Стивена Бигэна, развитие отношений с РФ превратилось в «очень политизированный» вопрос.
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Комментарии 43
В мире , Джозеф Байден , ЕС , Госдеп США , CNN , Иран , Китай , США
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