Байден определился с отношением к России

По словам политика, его ожидают «сложные переговоры» с ЕС , и он не питает по этому поводу иллюзий.

«Мы должны быть частью большой группы, чтобы иметь дело не только с Ираном, но и с Россией, Китаем», — подчеркнул политик в интервью CNN.

При этом он отметил, что до вступления в должность не может официально формулировать политику Штатов. Однако Байден выразил желание восстановить тесные отношения союзничества как в Европе, так и в регионе Индийского и Тихого океана.

Политик признал, что его ожидают «сложные переговоры» с Евросоюзом, и он не питает по этому поводу никаких иллюзий.