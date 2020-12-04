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Сербия получила российскую вакцину «Спутник V» 

News.ru и ещё 8 33 минуты назад
Сербия получила для экспертизы образцы российской вакцины «Спутник V». В Белград прибыли 20 доз препарата.
Вакцина пройдёт испытание в институте вирусологии «Торлак».
Агентство безопасности и информации доставило их туда, и наши специалисты в ближайшие дни и недели их испытают и скажут, можем ли мы их принять или нет, — заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире национального ТВ.
Белград заявлял о заинтересованности в совместном производстве вакцины против коронавируса вместе с Россией. По данному поводу уже состоялись переговоры главы Минпромторга Дениса Мантурова и председателя правительства Сербии Аны Брнабич.
Соглашение о неразглашении было подписано Сербией с Россией ещё в сентябре, с этого момента республика ожидает окончательной регистрации вакцины и предложения по договору.
Ранее NEWS.ru сообщал, что президент России Владимир Путин объявил о начале массовой вакцинации от коронавируса в РФ. Одновременно с появлением первых результатов третьей фазы испытаний российской разработки «Спутник V» всё больше государств начали проявлять к ней интерес.
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В мире , Видео , Денис Мантуров , Владимир Путин , Ана Брнабич , Александр Вучич , Минпромторг , Белград , Китай , Сербия , США
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