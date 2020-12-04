Сербия получила российскую вакцину «Спутник V» 

Сербия получила для экспертизы образцы российской вакцины «Спутник V». В Белград прибыли 20 доз препарата.

Вакцина пройдёт испытание в институте вирусологии «Торлак».

Агентство безопасности и информации доставило их туда, и наши специалисты в ближайшие дни и недели их испытают и скажут, можем ли мы их принять или нет, — заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире национального ТВ.

Белград заявлял о заинтересованности в совместном производстве вакцины против коронавируса вместе с Россией. По данному поводу уже состоялись переговоры главы Минпромторга Дениса Мантурова и председателя правительства Сербии Аны Брнабич

Соглашение о неразглашении было подписано Сербией с Россией ещё в сентябре, с этого момента республика ожидает окончательной регистрации вакцины и предложения по договору.