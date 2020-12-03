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Пентагон поставил Россию в один ряд с террористами 

Lenta.ru 20 минут назад
Пентагон поставил Россию в один ряд с террористами
Фото: Reuters
Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли поставил Россию в один ряд с террористами в ходе виртуального оборонного форума, передает РИА Новости.

«Россия, Северная Корея, Иран, террористы — много всякого происходит и будет происходить», — сказал Милли.

По его словам, это вызовы, с которыми стране необходимо считаться.
Кроме того, он отметил, что значительной угрозой для США является Китай. По его мнению, в ближайшие десятилетия китайская армия попытается уравнять возможности с американской. В частности, это касается космоса, киберпространства, а также сухопутной армии.
Россия потеряла статус главного противника США 
Ранее обозреватель американского журнала National Interest Дуг Бэндоу заявил, что союз России и Китая представляет угрозу для США. По его словам, российская сторона обладает мощной армией, а китайская — сильной экономикой.
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В мире , Марк Милли , Комитет начальников штабов , Пентагон , РИА Новости , Иран , Китай , США
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