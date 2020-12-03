Ещё
Далее:
Читайте также:
За вами следят!
За вами следят! Убедиться ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Штаб Тихановской представил шесть сценариев для Белоруссии 

Lenta.ru 56 минут назад
Представлены шесть сценариев для Белоруссии
Фото: Reuters
Штаб одного из лидеров белорусской оппозиции Светланы Тихановской представил шесть сценариев, по которым может развиваться ситуация в стране в ближайшее время. Они опубликованы на сайте бывшей соперницы Александра Лукашенко.
Первый сценарий предполагает, что лично президент или группа людей, представляющая руководство Белоруссии, выйдет на переговоры с оппозицией о проведении новых выборов президента, как того требуют протестующие. Второй сценарий также описывает ситуацию проведения новых выборов, но в случае, если «должность президента становится вакантной» в результате ареста или отставки Лукашенко. При таком сценарии развития событий оппозиция считает нужным созвать круглый стол с участием команды Тихановской и членов правительства.
Третий предполагаемый сценарий описывает ситуацию, когда нынешнее руководство Белоруссии ужесточит меры борьбы с протестами вплоть до введения чрезвычайного и военного положения. Однако это не сможет продолжаться долго без «массированной внешней финансовой подпитки режима, которая может поступить только из России» и в итоге трансформируется в первый или второй сценарий, считают в штабе Тихановской.
Четвертый сценарий — это затягивание конституционной реформы в стране. Однако это может быть лишь отсрочкой для первых трех сценариев максимум до весны.

«Объявление новых президентских выборов весной 2021 года могло бы смягчить ситуацию и ослабить протесты, но Лукашенко вряд ли на это пойдет», — говорится в сообщении.

Пятый сценарий, который рассматривает команда Тихановской, — это введение российских войск в Белоруссию либо в результате ее вхождения в состав России, либо в рамках обязательств Москвы по договору о Союзном государстве или ОДКБ. Как считает оппозиция, такой вариант чреват расколом в силовых структурах Белоруссии, вооруженными восстаниями и мировой изоляцией, а также дестабилизацией ситуации в самой России.
Наконец, последний из рассмотренных штабом Тихановской сценариев — это номенклатурный или военный переворот, что в итоге приведет ко второму сценарию, то есть освобождению поста президента.

«Объявление новых выборов переориентирует внимание общества на избирательную кампанию, причина для протестов исчезнет», — считают в оппозиции.

Ранее Светлана Тихановская заявила, что готова возглавить Белоруссию на время возможного переходного периода. Она подчеркнула, что «режим разваливается, и за этапом давления и протеста неминуемо начнется этап диалога».
Видео дня. Телефонные номера звезд шоу-бизнеса слили в Сеть
Последние новости
Евросоюз обвинил Россию в дезинформации о коронавирусе Евросоюз обвинил Россию в дезинформации о коронавирусе Собянин объявил о старте массовой вакцинации от коронавируса в Москве Собянин объявил о старте массовой вакцинации от коронавируса в Москве В Москве ударят сибирские морозы В Москве ударят сибирские морозы
Комментарии 152
В мире , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко
Читайте также
Новости партнеров
Видео
На российской трикотажной фабрике произошел взрыв
00:25
На российской трикотажной фабрике произошел взрыв
Происшествия
Мужчина с молотком напал на женщину, перепутав с женой
01:41
Мужчина с молотком напал на женщину, перепутав с женой
Происшествия Криминал
Чубайс заявил о своей отставке в «Роснано»
00:48
Чубайс заявил о своей отставке в «Роснано»
Политика
Зачет с унижениями невест-студенток на удаленке попал на видео
02:00
Зачет с унижениями невест-студенток на удаленке попал на видео
Общество Происшествия
Опубликовано видео «антикоронавирусного» ограбления в России
00:33
Опубликовано видео «антикоронавирусного» ограбления в России
Происшествия Криминал
Президент Туркмении сжег наркотики в крематории
01:22
Президент Туркмении сжег наркотики в крематории
В мире Политика
Москвичку едва не убило канализационным люком
00:50
Москвичку едва не убило канализационным люком
Происшествия Новости Москвы
Вместо всеобщего оповещения город слушал храп дежурного
00:14
Вместо всеобщего оповещения город слушал храп дежурного
Общество В мире
Из-за разрыва газопровода огненный факел вспыхнул на Урале
00:23
Из-за разрыва газопровода огненный факел вспыхнул на Урале
Происшествия Пожары
Киркоров устроил вечеринку без масок, несмотря на COVID-19
00:49
Киркоров устроил вечеринку без масок, несмотря на COVID-19
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение