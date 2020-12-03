Ещё
Далее:
Читайте также:
«Интимные места»: откровенная драма
«Интимные места»: откровенная драма Без стеснения ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Санду анонсировала массовую акцию протеста в Молдавии с требованием роспуска парламента 

ТАСС 1 час назад
Санду анонсировала массовую акцию протеста
Фото: ТАСС
Избранный президент Молдавии Майя Санду анонсировала на 6 декабря массовую акцию протеста на главной площади Кишинева с требованием роспуска парламента. Соответствующее заявление она сделала в четверг в ходе брифинга после заседания парламента, на котором депутаты вывели из подчинения президента Службу информации и безопасности (СИБ).

"Акция состоится на площади Великого национального собрания в воскресенье, 6 декабря. Когда парламент поворачивается к людям спиной, он должен быть отправлен в отставку", — сказала Санду.

Она сообщила о планах оспорить решения парламента в Конституционном суде. "Потребуем аннулирования незаконных решений, которые были приняты на сегодняшнем заседании парламента. <…> СИБ — это не ручной багаж, а ведомство, которое помогает президенту исполнять свой мандат. А моя цель — борьба с коррупцией", — отметила она.
Видео дня. Телефонные номера звезд шоу-бизнеса слили в Сеть
ТАСС: последние новости
Эрдоган: убийство иранского ученого-ядерщика направлено против мира на Ближнем Востоке Эрдоган: убийство иранского ученого-ядерщика направлено против мира на Ближнем Востоке Чехия прекращает разработку вакцины от коронавируса Чехия прекращает разработку вакцины от коронавируса Трамп потребовал от властей Джорджии разрешить сверку подписей на избирательных бюллетенях Трамп потребовал от властей Джорджии разрешить сверку подписей на избирательных бюллетенях
В мире , Молдова
Читайте также
Новости партнеров
Видео
На российской трикотажной фабрике произошел взрыв
00:25
На российской трикотажной фабрике произошел взрыв
Происшествия
Мужчина с молотком напал на женщину, перепутав с женой
01:41
Мужчина с молотком напал на женщину, перепутав с женой
Происшествия Криминал
Чубайс заявил о своей отставке в «Роснано»
00:48
Чубайс заявил о своей отставке в «Роснано»
Политика
Зачет с унижениями невест-студенток на удаленке попал на видео
02:00
Зачет с унижениями невест-студенток на удаленке попал на видео
Общество Происшествия
Опубликовано видео «антикоронавирусного» ограбления в России
00:33
Опубликовано видео «антикоронавирусного» ограбления в России
Происшествия Криминал
Президент Туркмении сжег наркотики в крематории
01:22
Президент Туркмении сжег наркотики в крематории
В мире Политика
Москвичку едва не убило канализационным люком
00:50
Москвичку едва не убило канализационным люком
Происшествия Новости Москвы
Вместо всеобщего оповещения город слушал храп дежурного
00:14
Вместо всеобщего оповещения город слушал храп дежурного
Общество В мире
Из-за разрыва газопровода огненный факел вспыхнул на Урале
00:23
Из-за разрыва газопровода огненный факел вспыхнул на Урале
Происшествия Пожары
Киркоров устроил вечеринку без масок, несмотря на COVID-19
00:49
Киркоров устроил вечеринку без масок, несмотря на COVID-19
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение