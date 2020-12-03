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США пообещали никогда не признавать Крым российским 

РИА Новости 2 часа назад
США пообещали никогда не признавать Крым
Фото: РИА Новости
США никогда не признают присоединение Крыма к России, заявил заместитель госсекретаря Стивен Биган.

"Мы никогда не признаем российскую аннексию Крыма", — сказал Биган в ходе министерской онлайн-встречи ОБСЕ.

Трансляция выступления велась на сайте организации.
Как считает замгоссекретаря, действия России на Украине якобы нарушают международное право. По словам Бигана, со стороны Москвы продолжается "агрессия" в отношении Киева.
В конце октября временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин заявила, что Вашингтон готов к сотрудничеству с Киевом над созданием "крымской платформы", где в мае 2021 года планируют обсудить вопрос "возвращения" полуострова. Квин подчеркнула, что позиция Штатов остается твердой и неизменной: Вашингтон считает Крым частью Украины и никогда не признает "попытки России его аннексировать".
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В мире , Кристина Квин , Стивен Биган , ОБСЕ
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