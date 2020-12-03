Трамп выступил с требованием к властям Джорджии 

«Губернатор Джорджии, «республиканец» Брайан Кемп и секретарь штата должны незамедлительно разрешить проверку подлинности подписей [на избирательных бюллетенях, поданных] на президентских выборах. Если это произойдет, мы быстро и легко одержим победу в штате и, что немаловажно, проложим путь к большой победе Дэвида [Пердью] и Келли [Леффлер]», — написал он в Twitter.