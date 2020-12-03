Украина ввела ограничения против судов под флагом РФ

Верховная рада Украины в четверг приняла закон "О внутреннем водном транспорте", который запрещает ходить по рекам внутри страны судам под российским флагом.

Закон поддержали 276 парламентариев при необходимом минимуме в 226. Внутренние речные водные пути Украины включают крупнейшие реки Дунай, Днепр и Днестр.

"Запрещается заход во внутренние водные пути Украины: судам, плавающим под флагом государства-агрессора; судам, принадлежащим гражданам государства-агрессора или субъектам хозяйствования, которые зарегистрированы на территории государства-агрессора, или физическим и юридическим лицам, в отношении которых применены специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) в соответствии с Законом Украины "О санкциях", — говорится в тексте закона.

В январе 2015 года Рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

По словам министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия, принятие закона позволит возродить наиболее дешевый и экологичный способ доставки грузов — речные перевозки — и создать эффективную речную логистику. Министр считает, что новый закон позволит увеличить грузопоток до 30 миллионов тонн в год с экономическим эффектом для государства в 13-16 миллиардов гривен (450–565 миллионов долларов по текущему курсу) ежегодно и улучшить конкуренцию на рынке, увеличить инвестиции, создать рабочие места.

Документ предусматривает создание госфонда развития внутренних водных путей для обеспечения надлежащего технического состояния судов.

Новый закон подразумевает также стимулирование судостроения и восстановление предприятий, введение бесплатного прохождения шлюзов и частичное освобождение судов внутреннего плавания от сборов в морских портах.

Документ еще должен подписать президент Украины. Планируется, что закон вступит в силу 1 января 2022 года, а ряд статей — через три года со дня опубликования документа.