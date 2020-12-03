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Удар по имиджу: в Донбассе высмеяли Киев за демарш в ООН 

News.ru 2 часа назад
В Донбассе высмеяли Киев за демарш в ООН
Фото: vk.com/miroshnik1974
Украина попыталась заблокировать заседание Совета Безопасности ООН, где собирались обсудить Минские соглашения и ситуацию в Донбассе. Демарш не удался, и это оказался удар Киева по собственному имиджу, заявил дипломатический советник главы самопровозглашённой Луганской народной республики Родион Мирошник.
В Совбез ООН входят 15 стран, из которых пять имеют статус постоянных членов. Из них в заседании приняли участие Россия и Китай. Из десятка непостоянных членов своих делегатов прислали семь. По собственной инициативе к встрече присоединились представители ещё 17 стран. Таким образом, отметил Мирошник, была представлена едва ли не половина населения планеты: общее население государств, представители которых были на встрече, составляет около трёх миллиардов человек.
Своим отказом участвовать в диалоге Франция и Германия себя откровенно скомпрометировали. Теперь вряд ли кто-то захочет, чтобы Париж или Берлин были посредниками в дипломатических делах. Таким образом, и новая встреча в «нормандском формате» всё больше теряет смысл, считает эксперт.

Больше всех «по имиджу» получила, конечно, Украина. Это была яркая демонстрация, что решать свою проблему в диалоге со второй стороной конфликта Украина не может, — цитирует «Царьград» высказанное Мирошником мнение в Telegram.

Теперь поставлена под вопрос необходимость оказывать финансовую помощь Украине на «восстановление Донбасса», ведь Киев не в состоянии даже поговорить с оппонентами. При этом тот факт, что представители ДНР И ЛНР вышли на такую международную платформу как Совбез ООН, наоборот, заставляет присмотреться к ним как к молодым, но серьёзным игрокам в геополитике.
Впредь, высказал уверенность Мирошник, «с Донбассом говорить нужно отдельно».
Встреча Совбеза ООН по «формуле Арриа», подразумевающая неформальные конфиденциальные встречи, которые не предусмотрены ни Уставом ООН, ни правилами Совбеза, прошла 2 декабря. От ДНР в ней принимала участие министр иностранных дел Наталья Никонорова, от ЛНР — полномочный представитель республики в контактной группе по Донбассу Владислав Дейнего.
Ранее NEWS.ru писал, что страны Запада, входящие в ОБСЕ, и Украина мероприятие бойкотировали. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба назвал это «важным сигналом», поскольку ОБСЕ также участвует в переговорах в рамках Трёхсторонней контактной группы.
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Комментарии 2
В мире , Дмитрий Кулеба , Наталья Никонорова , Владислав Дейнего , Родион Мирошник , МИД , ОБСЕ , Совбез ООН , ООН , Царьград ТВ
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