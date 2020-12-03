В Донбассе высмеяли Киев за демарш в ООН

В Совбез ООН входят 15 стран, из которых пять имеют статус постоянных членов. Из них в заседании приняли участие Россия Китай . Из десятка непостоянных членов своих делегатов прислали семь. По собственной инициативе к встрече присоединились представители ещё 17 стран. Таким образом, отметил Мирошник, была представлена едва ли не половина населения планеты: общее население государств, представители которых были на встрече, составляет около трёх миллиардов человек.

Своим отказом участвовать в диалоге Франция и Германия себя откровенно скомпрометировали. Теперь вряд ли кто-то захочет, чтобы Париж или Берлин были посредниками в дипломатических делах. Таким образом, и новая встреча в «нормандском формате» всё больше теряет смысл, считает эксперт.

Больше всех «по имиджу» получила, конечно, Украина. Это была яркая демонстрация, что решать свою проблему в диалоге со второй стороной конфликта Украина не может, — цитирует «Царьград» высказанное Мирошником мнение в Telegram.

Теперь поставлена под вопрос необходимость оказывать финансовую помощь Украине на «восстановление Донбасса», ведь Киев не в состоянии даже поговорить с оппонентами. При этом тот факт, что представители ДНР И ЛНР вышли на такую международную платформу как Совбез ООН, наоборот, заставляет присмотреться к ним как к молодым, но серьёзным игрокам в геополитике.

Впредь, высказал уверенность Мирошник, «с Донбассом говорить нужно отдельно».

Встреча Совбеза ООН по «формуле Арриа», подразумевающая неформальные конфиденциальные встречи, которые не предусмотрены ни Уставом ООН , ни правилами Совбеза, прошла 2 декабря. От ДНР в ней принимала участие министр иностранных дел Наталья Никонорова , от ЛНР — полномочный представитель республики в контактной группе по Донбассу Владислав Дейнего