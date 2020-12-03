В Молдавии изменится статус русского языка 

Парламент Молдавии принял в первом чтении законопроект, согласно которому статус русского языка изменится. Об этом сообщает « Sputnik Ближнее Зарубежье» в Telegram

В проекте указано, что русский признается языком межнационального общения в Молдавии. Вместе с принятыми поправками в Кодекс аудиовизуальных медиа-услуг он создает возможность для того, чтобы в стране снова работали без ограничений российские телеканалы и радиостанции.

Отмечается, что проект о статусе русского языка инициировала «Партия коммунистов Республики Молдова» проигравшего на выборах президента Игоря Додона

Ранее молдавское издание Nokta уже писало о поправках, которые разрешат свободное вещание российских каналов в Молдавии. Речь идет о статье Кодекса, которая указывает, что в теле— и радиоэфире могут транслироваться иноформационно-аналитические, военные и политические программы, которые произведены в государствах, ратицифировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.