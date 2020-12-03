В Молдавии изменится статус русского языка 

Парламент Молдавии принял в первом чтении законопроект, согласно которому статус русского языка изменится. Об этом сообщает «Sputnik Ближнее Зарубежье» в Telegram.
В проекте указано, что русский признается языком межнационального общения в Молдавии. Вместе с принятыми поправками в Кодекс аудиовизуальных медиа-услуг он создает возможность для того, чтобы в стране снова работали без ограничений российские телеканалы и радиостанции.
Отмечается, что проект о статусе русского языка инициировала «Партия коммунистов Республики Молдова» проигравшего на выборах президента Игоря Додона.
Ранее молдавское издание Nokta уже писало о поправках, которые разрешат свободное вещание российских каналов в Молдавии. Речь идет о статье Кодекса, которая указывает, что в теле— и радиоэфире могут транслироваться иноформационно-аналитические, военные и политические программы, которые произведены в государствах, ратицифировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.
Указанная статья была принята в 2018 году. Таким образом, в Молдавии разрешена трансляция программ, произведенных в странах ЕС, США и Канаде, но не разрешена трансляция программ из России, поскольку Россия не ратифицировала документ. в Тогда же, в 2018 году Конституционный суд Молдавии признал устаревшим закон «О функционировании языков на территории Молдавской ССР», который закреплял за русским языком особый статус.