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В Индии проходит самая масштабная акция протеста в связи с пандемией коронавируса 

Газета.Ru 1 час назад
Миллионы вышли на улицы Индии из-за пандемии
Фото: Reuters
По всей Индии проходят массовые забастовки и акции протеста, в которых приняли участие около 250 миллионов человек. Эту акцию уже назвали самой масштабной в истории планеты, сообщает Общественное телевидение России.
Экономические последствия пандемии COVID-19 вогнали Индию в рецессию. ВВП страны снизился на рекордные 24%, а уровень безработицы вырос до беспрецедентных 27%. Полиция не может справиться с митингующими. Десятки тысяч фермеров перекрыли автомагистрали возле столицы Нью-Дели. Они требуют от правительства отменить новые законы о сельском хозяйстве и возврата системы госзакупок с гарантией минимальной цены на зерно. Фермеры считают, что без господдержки спекулянты их разорят. Также демонстранты выступают за введение новых программ социального обеспечения для работников сельского хозяйства — в этой сфере занято почти 60% населения страны.

"Мы хотим напомнить Нарендре Моди, что он стал премьер-министром потому, что за него проголосовали люди. Поэтому он должен сейчас услышать наши голоса и уважать их. Или он прислушивается к требованиям людей, или становится диктатором", — рассказал фермер Гурприт Сингх.

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Комментарии
В мире , Нарендра Моди , Гурприт Сингх , Общественное телевидение России , Индия , Нью-Дели
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