Миллионы вышли на улицы Индии из-за пандемии

По всей Индии проходят массовые забастовки и акции протеста, в которых приняли участие около 250 миллионов человек. Эту акцию уже назвали самой масштабной в истории планеты, сообщает Общественное телевидение России.

Экономические последствия пандемии COVID-19 вогнали Индию в рецессию. ВВП страны снизился на рекордные 24%, а уровень безработицы вырос до беспрецедентных 27%. Полиция не может справиться с митингующими. Десятки тысяч фермеров перекрыли автомагистрали возле столицы Нью-Дели. Они требуют от правительства отменить новые законы о сельском хозяйстве и возврата системы госзакупок с гарантией минимальной цены на зерно. Фермеры считают, что без господдержки спекулянты их разорят. Также демонстранты выступают за введение новых программ социального обеспечения для работников сельского хозяйства — в этой сфере занято почти 60% населения страны.