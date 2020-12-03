Ещё
Далее:
Читайте также:
Ученые назвали самый страшный фильм в мире
Ученые назвали самый страшный фильм в мире Узнать ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Экс-премьера Японии Синдзо Абэ могут допросить в прокуратуре 

Газета.Ru 1 час назад
Экс-премьера Японии вызвали в прокуратуру
Фото: Reuters
Бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ могут допросить по делу о возможном нарушении выборного законодательства при организации банкета для сторонников правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). Бывший глава правительства заявил, что не получал повестку на допрос, сообщает телеканал "360".
Предположительно, правящая партия незаконно покрывала недостачу в стоимости обедов для своих сторонников. Синдзо Абэ не регистрировал доходы и расходы, связанные с банкетами. Размер неучтенных обедов может превышать 380 тысяч долларов. В 2018 году был организован банкет на 800 человек. За участие в нем с каждого брали по 46 долларов. Однако изначальная сумма составляла около 100 долларов. В связи с этим весной этого года создали группу адвокатов из 660 человек. Они подготовили обвинительные документы в отношении тогда еще премьер-министра Японии Синдзо Абэ в связи с якобы имевшимся нарушением выборного законодательства.
Абэ, проработавший на посту премьер-министра дольше всех в истории страны, до ухода в отставку в сентябре по состоянию здоровья неоднократно отрицал какие-либо нарушения. Скандал вокруг ежегодных торжественных приемов, проводимых правительством с целью любования сакурой, продолжается. По традиции на них приглашают глав посольств других стран в Японии, а также выдающихся людей из сферы искусства, культуры, спорта, науки и журналистики. Однако в 2018 году большая часть приглашений досталась сторонникам правящей в Японии ЛДП.
Видео дня. Телефонные номера звезд шоу-бизнеса слили в Сеть
Газета.Ru: последние новости
Впервые назван "ребенок года" по версии журнала Time Впервые назван "ребенок года" по версии журнала Time Украина планирует бойкотировать встречу СБ ООН Украина планирует бойкотировать встречу СБ ООН В Индии проходит самая масштабная акция протеста в связи с пандемией коронавируса В Индии проходит самая масштабная акция протеста в связи с пандемией коронавируса
Комментарии
В мире , Синдзо Абэ , Генпрокуратура РФ , ЛДПР , Япония
Читайте также
Новости партнеров
Видео
На российской трикотажной фабрике произошел взрыв
00:25
На российской трикотажной фабрике произошел взрыв
Происшествия
Мужчина с молотком напал на женщину, перепутав с женой
01:41
Мужчина с молотком напал на женщину, перепутав с женой
Происшествия Криминал
Чубайс заявил о своей отставке в «Роснано»
00:48
Чубайс заявил о своей отставке в «Роснано»
Политика
Зачет с унижениями невест-студенток на удаленке попал на видео
02:00
Зачет с унижениями невест-студенток на удаленке попал на видео
Общество Происшествия
Опубликовано видео «антикоронавирусного» ограбления в России
00:33
Опубликовано видео «антикоронавирусного» ограбления в России
Происшествия Криминал
Президент Туркмении сжег наркотики в крематории
01:22
Президент Туркмении сжег наркотики в крематории
В мире Политика
Москвичку едва не убило канализационным люком
00:50
Москвичку едва не убило канализационным люком
Происшествия Новости Москвы
Вместо всеобщего оповещения город слушал храп дежурного
00:14
Вместо всеобщего оповещения город слушал храп дежурного
Общество В мире
Из-за разрыва газопровода огненный факел вспыхнул на Урале
00:23
Из-за разрыва газопровода огненный факел вспыхнул на Урале
Происшествия Пожары
Киркоров устроил вечеринку без масок, несмотря на COVID-19
00:49
Киркоров устроил вечеринку без масок, несмотря на COVID-19
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение