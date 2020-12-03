В Ереване начались задержания протестующих 

Полиция начала задерживать участников протестной акции в Ереване . Люди требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна

В ходе манифестации оппозиционеры перекрыли один из центральных проспектов Еревана Тигран Мец. Некоторые из них сели прямо на проезжей части.

Правоохранители оттащили их на тротуар и оттеснили остальных активистов. Нескольких человек задержали и отправили в автозаки, передаёт РИА Новости.

Азербайджана Владимир Путин и 10 ноября лидеры России Ильхам Алиев , а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям документа армии Армении и Азербайджана остались на занятых местах, начался процесс обмена военнопленными и телами погибших. Вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, разместились российские миротворцы.

В Ереване уже три недели проходят акции оппозиции, её представители требуют отставки Пашиняна. Оппозиционеры назвали человека, который, по их мнению, должен заменить политика на этом посту. По их мнению, этого достоин Вазген Манукян, ранее уже возглавлявший правительство.

Манукян был премьер-министром Армении в 1990–1991 годах, затем занимал пост министра обороны. В 1996 году участвовал в выборах президента страны. С 2009 по 2019 год занимал пост председателя Общественного совета Армении, писал NEWS.ru.