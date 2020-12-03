50% жилелей Армении поддержали отставку Пашиняна

Отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна поддерживают 45,3% граждан страны. Об этом заявил Арам Навасардян , директор компании MPG — армянского представительства Gallup International Association.

Отмечается, что 37,8% опрошенных выступили за сохранение Пашиняном своего поста. 16,9% респондентов затруднились дать ответ. При этом 28,8% респондентов считают, что республике необходимы внеочередные парламентские выборы. 16,9% отметили, что они скорее нужны, 14,3% сомневаются в необходимости этих выборов, а 27,2% граждан высказались категорично против.

По словам Навасардяна, с предложенной премьер-министром "дорожной картой" ознакомились 41,5% опрошенных, 56,3% не знакомы. В телефонном опросе, проведенном с 25 ноября по 2 декабря, приняли участие 1 тысяча человек. Опрос был проведен среди жителей Еревана, областных городов и сельского населения страны. Статистическая погрешность составляет порядка 3%.