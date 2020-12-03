Ещё
Далее:
Читайте также:
Все сериалы до конца декабря
Все сериалы до конца декабря Бесплатно ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

В ОБСЕ сменилось руководство 

News.ru 43 минуты назад
В ОБСЕ сменилось руководство
Фото: Twitter
Представительница Германии Хельга Шмид станет новым генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
О кадровых перестановках в руководстве ОБСЕ объявил действующий председатель организации, премьер-министр Албании Эди Рама. Он отметил, что для назначения новых руководителей «всё подготовлено».
Как передаёт РИА Новости, директором Бюро по демократическим институтам и правам человека станет Маттео Мекаччи. Тереза Рибейру займёт пост представителя по вопросам свободы СМИ. Верховным комиссаром по делам национальных меньшинств станет Кайрат Абдрахманов.
Новый генсек ОБСЕ Шмид с 1988 года занимала различные должности во внешнеполитическом ведомстве ФРГ. Она исполняла функции советника министров иностранных дел Клауса Кинкеля и Йошки Фишера. Назначить Шмид генеральным секретарём ОБСЕ рекомендовал действующий глава немецкого МИД Хайко Маас.
Как писал NEWS.ru, ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Запад использует ОБСЕ для продвижения своих интересов в Восточной Европе.
Видео дня. Телефонные номера звезд шоу-бизнеса слили в Сеть
News.ru: последние новости
В беспорядках на белорусском заводе обвинили россиянина В беспорядках на белорусском заводе обвинили россиянина Алиев предложил властям Франции «отдать армянам» город Марсель Алиев предложил властям Франции «отдать армянам» город Марсель Более 100 тысяч россиян уже привиты вакциной «Спутник V» Более 100 тысяч россиян уже привиты вакциной «Спутник V»
Комментарии
В мире , Йошка Фишер , Кайрат Абдрахманов , Хельга Шмид , Александр Грушко , ОБСЕ , МИД , Албания , Германия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Чубайс заявил о своей отставке в «Роснано»
00:48
Чубайс заявил о своей отставке в «Роснано»
Политика
Зачет с унижениями невест-студенток на удаленке попал на видео
02:00
Зачет с унижениями невест-студенток на удаленке попал на видео
Общество Происшествия
Опубликовано видео «антикоронавирусного» ограбления в России
00:33
Опубликовано видео «антикоронавирусного» ограбления в России
Происшествия Криминал
Президент Туркмении сжег наркотики в крематории
01:22
Президент Туркмении сжег наркотики в крематории
В мире Политика
Москвичку едва не убило канализационным люком
00:50
Москвичку едва не убило канализационным люком
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео храпа «всеобщего оповещения» в Китае
00:14
Опубликовано видео храпа «всеобщего оповещения» в Китае
Общество В мире
Из-за разрыва газопровода огненный факел вспыхнул на Урале
00:23
Из-за разрыва газопровода огненный факел вспыхнул на Урале
Происшествия Пожары
Киркоров отметил день рождения дочери, несмотря на COVID-19
00:49
Киркоров отметил день рождения дочери, несмотря на COVID-19
Шоу-бизнес
Скорые с кислородом в Курске попали на видео
00:56
Скорые с кислородом в Курске попали на видео
Происшествия
Пожар в московском онкоцентре попал на видео
00:27
Пожар в московском онкоцентре попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение