В беспорядках в Белоруссии обвинили россиянина

В числе фигурантов уголовного дела, возбуждённого в связи с беспорядками на Белорусском металлургическом заводе (БМЗ), оказался один гражданин России

Следственном комитете Белоруссии отметили, что один из фигурантов дела находится под арестом, ещё двоим, которые признали свою вину, избрана мера пресечения в виде личного поручительства.

Четвертый фигурант, гражданин Российской Федерации, скрылся от органа уголовного преследования и был объявлен в розыск, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В Следкоме добавили, что расследование дела завершено. Фигурантам предъявлено обвинение по статье об организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, спряжённых с неповиновением представителям власти и повлекших нарушение работы транспорта и организации (ч. 1 ст. 342 УК Белоруссии)

В середине августа часть митингующих из числа работников БМЗ заблокировала дорогу возле цехов движению технологического транспорта, который доставлял сырье в электросталеплавильные цеха. Это привело к остановке выплавки стали и нанесло ущерб заводу.

Протесты в Белоруссии продолжаются с начала августа. Поводом для них послужили официальные итоги президентских выборов, согласно которым в очередной раз победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко . Протестующие уверены, что результаты выборов сфальсифицированы, по их мнению, выиграла борьбу за пост президента Светлана Тихановская

Ранее NEWS.ru писал, что силовики в Минске задержали российского сотрудника Sputnik Беларусь. Инцидент произошёл во время протестной акции пенсионеров, которые проходят еженедельно по понедельникам.