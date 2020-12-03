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В беспорядках на белорусском заводе обвинили россиянина 

News.ru 1 час назад
В беспорядках в Белоруссии обвинили россиянина
Фото: flagshtok.info
В числе фигурантов уголовного дела, возбуждённого в связи с беспорядками на Белорусском металлургическом заводе (БМЗ), оказался один гражданин России.
В Следственном комитете Белоруссии отметили, что один из фигурантов дела находится под арестом, ещё двоим, которые признали свою вину, избрана мера пресечения в виде личного поручительства.
Четвертый фигурант, гражданин Российской Федерации, скрылся от органа уголовного преследования и был объявлен в розыск, — говорится в сообщении на сайте ведомства.
В Следкоме добавили, что расследование дела завершено. Фигурантам предъявлено обвинение по статье об организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, спряжённых с неповиновением представителям власти и повлекших нарушение работы транспорта и организации (ч. 1 ст. 342 УК Белоруссии)
В середине августа часть митингующих из числа работников БМЗ заблокировала дорогу возле цехов движению технологического транспорта, который доставлял сырье в электросталеплавильные цеха. Это привело к остановке выплавки стали и нанесло ущерб заводу.
Протесты в Белоруссии продолжаются с начала августа. Поводом для них послужили официальные итоги президентских выборов, согласно которым в очередной раз победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Протестующие уверены, что результаты выборов сфальсифицированы, по их мнению, выиграла борьбу за пост президента Светлана Тихановская.
Ранее NEWS.ru писал, что силовики в Минске задержали российского сотрудника Sputnik Беларусь. Инцидент произошёл во время протестной акции пенсионеров, которые проходят еженедельно по понедельникам.
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Комментарии 1
В мире , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , СКР , ИА Sputnik
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