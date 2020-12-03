Пока вы в маске: Петербург обратился к россиянам 

Авторитетные российские деятели уже начали "в эфире" прививаться от коронавируса и на своем примере показывать, что вакцина не только абсолютно безопасна, но и необходима для продолжения нормальной жизни в условиях пандемии, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

В Москве, начиная с 4 декабря, открывается электронная запись на прививку от коронавирусной инфекции для сотрудников сферы образования и здравоохранения. Об этом написал мэр города Сергей Собянин в своём личном блоге.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин попросил туристов воздержаться от посещения северной столицы на новогодних каникулах в этом году, сообщает ТАСС.

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С 3 декабря в Чехии уровень ограничений по коронавирусу переходит с пятого уровня на третий. Изменение уровня подразумевает, что будет смягчён комендантский час, а также частично заработают заведения общепита и магазины.