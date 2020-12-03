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Пока вы в маске: Петербург обратился к россиянам 

Сергей Василенок 1 час назад

Песков оценил инициативу Обамы

Авторитетные российские деятели уже начали "в эфире" прививаться от коронавируса и на своем примере показывать, что вакцина не только абсолютно безопасна, но и необходима для продолжения нормальной жизни в условиях пандемии, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Объявлено начало записи на вакцинацию от COVID-19

В Москве, начиная с 4 декабря, открывается электронная запись на прививку от коронавирусной инфекции для сотрудников сферы образования и здравоохранения. Об этом написал мэр города Сергей Собянин в своём личном блоге.
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"Извините": туристов попросили не приезжать в Петербург

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин попросил туристов воздержаться от посещения северной столицы на новогодних каникулах в этом году, сообщает ТАСС.
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Европейская страна смягчила карантин ради Рождества

Pixabay
С 3 декабря в Чехии уровень ограничений по коронавирусу переходит с пятого уровня на третий. Изменение уровня подразумевает, что будет смягчён комендантский час, а также частично заработают заведения общепита и магазины.
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Баста подставил музыкантов

После скандальных концертов рэпера Басты в Ледовом дворце и скандала на федеральном уровне в связи с этим фактом управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и чиновники провели рейд по другим концертным площадкам города.
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Видео дня. Телефонные номера звезд шоу-бизнеса слили в Сеть
Комментарии 6
В мире , Видео , Дмитрий Песков , Сергей Собянин , Евгений Елин , Роспотребнадзор , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
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