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В белорусском ОМОНе нашли бывших «беркутовцев» 

Lenta.ru 33 минуты назад
Среди сотрудников белорусского ОМОНа нашли бывших бойцов спецподразделения МВД Украины «Беркут», покинувших страну после победы сторонников Евромайдана в 2014 году. Об этом сообщает УНИАН.
Экс-«беркутовец» Анатолий Примак был замечен на фотографии соревнований по рукопашному бою среди сотрудников милиции, проходивших в Минске в начале 2017 года. Государственные СМИ называли его сотрудником столичного ОМОН.
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Еще один бывший украинский милиционер Дмитрий Анцупов попал на фото с совещания минских силовиков в 2018 году. Он также присутствовал на экзамене на право ношения черного берета. В октябре 2020-го появилась информация, что Анцупов является инспектором отдела специальной подготовки ОМОН в Минске.
В августе один из бывших сотрудников «Беркута» в интернете дал советы бойцам белорусского ОМОНа по разгону протестующих, которых окрестил «майдаунами».
Массовые протесты в Белоруссии продолжаются четвертый месяц. Они начались после президентских выборов, на которых власти объявили о победе Александра Лукашенко.
На Евромайдане 2013-2014 годов в Киеве погибли более 100 человек. Новая украинская власть возложила ответственность за это на «Беркут», бывшие сотрудники которого отрицают причастность к убийствам.
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В мире , Видео , Александр Лукашенко , МВД , Минск
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