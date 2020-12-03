В белорусском ОМОНе нашли бывших «беркутовцев» 

Среди сотрудников белорусского ОМОНа нашли бывших бойцов спецподразделения МВД Украины «Беркут», покинувших страну после победы сторонников Евромайдана в 2014 году. Об этом сообщает УНИАН.

Экс-«беркутовец» Анатолий Примак был замечен на фотографии соревнований по рукопашному бою среди сотрудников милиции, проходивших в Минске в начале 2017 года. Государственные СМИ называли его сотрудником столичного ОМОН.

Еще один бывший украинский милиционер Дмитрий Анцупов попал на фото с совещания минских силовиков в 2018 году. Он также присутствовал на экзамене на право ношения черного берета. В октябре 2020-го появилась информация, что Анцупов является инспектором отдела специальной подготовки ОМОН в Минске.

В августе один из бывших сотрудников «Беркута» в интернете дал советы бойцам белорусского ОМОНа по разгону протестующих, которых окрестил «майдаунами».

Массовые протесты в Белоруссии продолжаются четвертый месяц. Они начались после президентских выборов, на которых власти объявили о победе Александра Лукашенко

На Евромайдане 2013-2014 годов в Киеве погибли более 100 человек. Новая украинская власть возложила ответственность за это на «Беркут», бывшие сотрудники которого отрицают причастность к убийствам.