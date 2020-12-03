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На два фронта: Турция поддержала «крымскую платформу» Украины 

Газета.Ru 12 минут назад
На два фронта: Турция поддержала Украину по Крыму
Фото: Газета.Ru
Турция поддержала создание Украиной "крымской платформы" для обсуждения стратегии по возвращению Крыма под контроль Киева. По словам главы турецкого МИДа, Анкара продолжит укреплять отношения с украинской стороной — в том числе в сфере обороны и военного сотрудничества.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подтвердил, что Анкара выступает в поддержку Украины в «крымском вопросе». В соцсетях Чавушоглу также одобрил инициативу Украины провести саммит «крымской платформы».

«Продолжим укреплять наши отношения, в том числе в области военного сотрудничества и оборонной промышленности. Мы приветствуем инициативу «крымской платформы», — заявил турецкий министр после встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Евросоюз готов участвовать в работе в рамках «крымской платформы». По его словам, Украина и Турция могут изменить ситуацию в Крыму и на Черном море «в свою пользу».
В августе 2019 года турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган отказался признавать легитимность воссоединения Крыма с Российской Федерацией. «Сегодня я вновь подтвердил, что Турция всегда будет поддерживать независимость Украины», — сказал он после встречи с Зеленским. Кроме того, президент Турции заявил, что Анкара будет защищать права крымских татар, которые являются «важным элементом турецко-украинских связей». Эрдоган подчеркнул, что Турция намерена способствовать сохранению национальной идентичности крымских татар.
Зеленский в рамках прошедшего тогда официального визита в Анкару встретился с украинской и крымско-татарской общинами Турции. Он призвал эмигрантов и их потомков возвращаться на Украину, чтобы «вместе развивать родину». По словам политика, опыт, знания и возможности каждого украинца и крымского татарина важны для Украины.
16 октября 2020 года Эрдоган вновь заявил, что Турция не признает российский Крым. Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров посоветовал президенту Турции Тайипу Эрдогану посетить полуостров и только после этого делать выводы насчет его статуса.
А председатель комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что Турция совершит стратегическую ошибку, если войдет в так называемую «крымскую платформу». По сути этот саммит представляет собой «антикрымскую платформу», добавил Гемпель.
Украинский президент Владимир Зеленский заявлял неоднократно, что его основными приоритетами являются возвращение Крыма в состав Украины и установление мира на Донбассе.

«Я уже предметно обсудил эту инициативу с представителями ЕС, Великобритании, Канады, Турции и другими. Много кто высказал готовность присоединиться и принимать в ней активное участие», — сказал Зеленский, сообщая Верховной раде о «крымской платформе».

22 октября президент России Владимир Путин оценил мнение турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана о принадлежности Крыма. По его словам, позиция президента Турции здесь не важна.

«Что касается каких-то устремлений (Эрдогана. — «Газета.Ru») по поводу Крыма: я этого не знаю. Мне это не интересно, потому что интересы России надежно защищены», — подчеркнул Путин. Он также призвал «ни на секунду не сомневаться» в приверженности России защищать свои интересы и территории.

Напомним, полуостров вошел в состав РФ весной 2014 года — когда в Крыму после госпереворота на Украине прошел референдум о независимости, а после — о вхождении в состав России на правах субъекта федерации. В поддержку возвращения проголосовало подавляющее большинство крымчан.
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Комментарии
В мире , Политика , Статьи , Юрий Гемпель , Реджеп Эрдоган , Дмитрий Кулеба , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Мевлют Чавушоглу , ЕС , Верховная Рада , Газета.Ru , Анкара , Киев , Республика Крым , Турция
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