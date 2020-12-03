Президент Туркмении сжег наркотики в крематории

Туркменистане торжественно открыли комплекс для утилизации контрабандных наркотиков. На мероприятии лично присутствовал президент республики Гурбангулы Бердымухамедов , глава государства сжег в печи несколько свертков с запрещенными веществами.

Фрагмент репортажа местного телеканала опубликован в Telegram-канале «Пул № 3». На кадрах Бердымухамедов кидает в печь часть изъятых из незаконного оборота наркотиков, после чего ему примеру последовали присутствующие члены Совета безопасности и руководители силовых ведомств.