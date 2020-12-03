Удар по русскому языку: Украина ввела новое требование 

В новом году сфера услуг на Украине должна быть полностью украинизирована, сообщил в своем Telegram-канале бывший глава украинского правительства Николай Азаров. Предпринимателям, продвигающим свой бизнес на русском языке, в ближайшее время придется заняться переводом на мову.
Азаров сослался на закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который был принят еще во время президентства Петра Порошенко. Документ регламентирует переход всей сферы услуг на Украине на украинский язык с 16 января, подчеркнул экс-глава кабмина. Грядущий процесс он назвал «самой жесткой нормой языкового закона», который так и не отменил нынешний президент страны Владимир Зеленский.
По словам Азарова, до середины января всем предпринимателям, у которых сайты предприятий созданы на русском языке, придется заняться переводами на украинский язык. На мове также должны быть написаны наименования «сотен и тысяч товаров», реализацией которых они занимаются, резюмировал бывший чиновник.
«Очередное нарушение Конституции! И ничего больше эта власть не делает для страны!» — написал Азаров (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).
С 1 сентября, как сообщал «Рамблер», украинские власти обязали все русскоязычные школы в стране перевести учеников, начиная с пятого класса, на обучение на украинском языке. Примечательно, что остальные школы, где учителя преподают на языках, считающихся официальными в Евросоюзе, смогут продолжать образовательную деятельность в прежнем порядке еще в течение трех лет.
Комментируя сложившуюся ситуацию, лидер ЛДПР Владимир Жириновский подчеркнул, что запрет на русский язык нарушает международное законодательство. При этом международное сообщество, по его словам, отмалчивается только потому, что это «удар по русским», а значит «пусть бьют». Политик в итоге пообещал Киеву «расплату» за антироссийскую инициативу.