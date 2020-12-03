Удар по русскому языку: Украина ввела новое требование 

Азаров сослался на закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который был принят еще во время президентства Петра Порошенко . Документ регламентирует переход всей сферы услуг на Украине на украинский язык с 16 января, подчеркнул экс-глава кабмина. Грядущий процесс он назвал «самой жесткой нормой языкового закона», который так и не отменил нынешний президент страны Владимир Зеленский

По словам Азарова, до середины января всем предпринимателям, у которых сайты предприятий созданы на русском языке, придется заняться переводами на украинский язык. На мове также должны быть написаны наименования «сотен и тысяч товаров», реализацией которых они занимаются, резюмировал бывший чиновник.

«Очередное нарушение Конституции! И ничего больше эта власть не делает для страны!» — написал Азаров (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

С 1 сентября, как сообщал «Рамблер», украинские власти обязали все русскоязычные школы в стране перевести учеников, начиная с пятого класса, на обучение на украинском языке. Примечательно, что остальные школы, где учителя преподают на языках, считающихся официальными в Евросоюзе , смогут продолжать образовательную деятельность в прежнем порядке еще в течение трех лет.