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Пьяные латвийцы напоили краденого индюка водкой и поехали с ним на курорт 

Lenta.ru и ещё 1 10 часов назад
Латвийцы напоили индюка водкой и увезли на курорт
Фото: РИА Новости
Компания мужчин в латвийской Иманте напоила краденного индюка водкой и поехала с ним на электричке в Юрмалу. Об этом сообщает портал Delfi со ссылкой на местные СМИ.
Мужчины отмечали день рождения одного из них, и после употребления алкоголя у них родилась идея «оригинального» подарка. Они проникли в местный парк развлечений, схватили птицу и попытались добраться до курортного города.
Жильцы соседнего с парком дома заметили подозрительную компанию и вызвали полицию. Стражам порядка удалось задержать мужчин. Выяснилось, что ранее все они попадали полицию за хулиганство.
Сейчас индюк чувствует себя плохо. По словам сотрудницы парка, мужчины вливали водку в клюв птицы, у нее острое отравление алкоголем.
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В мире , Происшествия , Латвия , Юрмала
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