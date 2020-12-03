WeChat удалила пост премьера Австралии

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в понедельник опубликовал в Twitter пост с изображением австралийского военнослужащего, приставившего нож к шее ребенка. Представитель ведомства написал, что Китай шокирован убийствами мирных жителей и заключенных Афганистана австралийскими солдатами и решительно осуждает подобные действия. Моррисон заявил, что правительство страны уже обратилось к китайским властям, а также к Twitter с требованием, чтобы данная публикация была удалена.

Сообщается, что Моррисон решил воспользоваться популярным китайским мессенджером, чтобы выразить свое отвращение к опубликованному в понедельник твиту представителя МИД КНР. Премьер-министр заявил в своем сообщении, что Австралия подходит к рассмотрению обвинений в военных преступлениях "честно и прозрачно", как сделала бы любая "свободная, демократическая и просвещенная нация". Он отметил, что данный конфликт не повлияет на отношение к китайской общине в Австралии.

"Этот пост, содержащий ненастоящие изображения австралийских солдат, не умаляет уважения и признательности к китайской общине в Австралии и не умаляет нашей дружбы с китайским народом", — написал Моррисон.

Сообщение, опубликованное австралийским премьером во вторник вечером, уже в среду было недоступно. Вместо поста пользователи обнаружили сообщение, в котором говорилось, что удаленная публикация "содержала слова, изображения или видео", которые "искажают факты, искусственно создают материалы на острые социальные темы, искажают исторические события, вводят в заблуждение общественность".

По данным телеканала, неназванный чиновник из австралийского правительства заявил, что в настоящее время сложно сказать, была ли публикация Моррисона удалена соцсетью по распоряжению правительства КНР.