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WeChat удалила пост премьера Австралии из-за «искажения фактов» 

РИА Новости 55 минут назад
WeChat удалила пост премьера Австралии
Фото: Pixabay / Free-Photos
Китайская социальная сеть WeChat удалила пост премьер-министра Австралии Скотта Моррисона, критикующий публикацию официального представителя МИД КНР о преступлениях австралийских военнослужащих и содержащий обращение к китайской общине в Австралии, сообщает телеканал ABC.
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в понедельник опубликовал в Twitter пост с изображением австралийского военнослужащего, приставившего нож к шее ребенка. Представитель ведомства написал, что Китай шокирован убийствами мирных жителей и заключенных Афганистана австралийскими солдатами и решительно осуждает подобные действия. Моррисон заявил, что правительство страны уже обратилось к китайским властям, а также к Twitter с требованием, чтобы данная публикация была удалена.
Сообщается, что Моррисон решил воспользоваться популярным китайским мессенджером, чтобы выразить свое отвращение к опубликованному в понедельник твиту представителя МИД КНР. Премьер-министр заявил в своем сообщении, что Австралия подходит к рассмотрению обвинений в военных преступлениях "честно и прозрачно", как сделала бы любая "свободная, демократическая и просвещенная нация". Он отметил, что данный конфликт не повлияет на отношение к китайской общине в Австралии.

"Этот пост, содержащий ненастоящие изображения австралийских солдат, не умаляет уважения и признательности к китайской общине в Австралии и не умаляет нашей дружбы с китайским народом", — написал Моррисон.

Сообщение, опубликованное австралийским премьером во вторник вечером, уже в среду было недоступно. Вместо поста пользователи обнаружили сообщение, в котором говорилось, что удаленная публикация "содержала слова, изображения или видео", которые "искажают факты, искусственно создают материалы на острые социальные темы, искажают исторические события, вводят в заблуждение общественность".
По данным телеканала, неназванный чиновник из австралийского правительства заявил, что в настоящее время сложно сказать, была ли публикация Моррисона удалена соцсетью по распоряжению правительства КНР.
Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин в ходе брифинга в понедельник заявила, что Австралии нужно расследовать тяжкие преступления своих военных в Афганистане, привлечь виновных к ответственности и принести официальные извинения афганскому народу вместо того, чтобы возмущаться критикой других стран.
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В мире , Хуа Чуньин , Скотт Моррисон , МИД , телеканал АВС , Австралия , Афганистан , Китай
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