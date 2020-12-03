Ещё
Далее:
Читайте также:
Ученые назвали самый страшный фильм в мире
Ученые назвали самый страшный фильм в мире Узнать ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Названы причины поражения армян в Карабахе 

Lenta.ru 44 минуты назад
Армянская сторона потерпела поражение в Нагорном Карабахе из-за неготовности властей к военным действиям и ряда допущенных ошибок. Эксперты перечислили причины случившегося в статье РБК.
Важным элементом войны являются средства разведки, и здесь было главное преимущество Азербайджана, заявил завсектором Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. Основным средством нанесения потерь была артиллерия, которой помогала наводиться разведка, пояснил он.
Пашинян: "Путин плохо владел ситуацией по Карабаху"
Армяне плохо представляли себе расположение военных объектов противника и неэффективно действовали в сфере ПВО, добавил Кашин.
Главной ошибкой Еревана был первоначальный настрой на короткую войну, считает военный эксперт Карен Вртанесян. Он также заявил о полной неготовности госаппарата к военной ситуации, «кадровой чехарде» и некомпетентном военном командовании.
Так, после «бархатной революции» 2018 года в Армении сменились четыре главы Службы национальной безопасности (СНБ), три начальника генштаба, а также три командующих армией обороны Карабаха. К управлению войсками не были допущены опытные участники первой карабахской войны, отметил Вртанесян.
Боевые действия в Нагорном Карабахе прекратились 10 ноября после того, как Азербайджан, Армения и Россия подписали совместное заявление. По условиям документа, часть большая карабахских территорий перешла под контроль Баку.
Последние новости
Врач описал аномальное течение COVID-19 Врач описал аномальное течение COVID-19 Путин объявил о масштабной вакцинации от коронавируса в России Путин объявил о масштабной вакцинации от коронавируса в России НАТО обвинили в использовании России для прикрытия своих действий в Черном море НАТО обвинили в использовании России для прикрытия своих действий в Черном море
Комментарии 50
В мире , Армия , Видео , Василий Кашин , Генштаб , ВШЭ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Москвичку едва не убило канализационным люком
00:50
Москвичку едва не убило канализационным люком
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео храпа «всеобщего оповещения» в Китае
00:14
Опубликовано видео храпа «всеобщего оповещения» в Китае
Общество В мире
Из-за разрыва газопровода огненный факел вспыхнул на Урале
00:23
Из-за разрыва газопровода огненный факел вспыхнул на Урале
Происшествия Пожары
Киркоров отметил день рождения дочери, несмотря на COVID-19
00:49
Киркоров отметил день рождения дочери, несмотря на COVID-19
Шоу-бизнес
Скорые с кислородом в Курске попали на видео
00:56
Скорые с кислородом в Курске попали на видео
Происшествия
Пожар в московском онкоцентре попал на видео
00:27
Пожар в московском онкоцентре попал на видео
Происшествия
Видео самостоятельного ремонта дороги от челябинца
00:47
Видео самостоятельного ремонта дороги от челябинца
Общество
Видео последствий взрыва газа в Нур-Султане
02:08
Видео последствий взрыва газа в Нур-Султане
Происшествия
Азаров пояснил ситуацию в Украине и попал на видео
08:02
Азаров пояснил ситуацию в Украине и попал на видео
В мире
Респиратор за 10 миллионов рублей попал на видео
07:15
Респиратор за 10 миллионов рублей попал на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение