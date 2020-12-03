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Турция пообещала Украине «вернуть Крым» 

Павел Тиунов 26 минут назад
Обещания турецких властей поддержать инициативу Киева по созданию международной «крымской платформы» ничего не значат, поскольку Анкара в последнее время раздаёт их «направо и налево», заявил РИА Новости депутат Государственной думы РФ Руслан Бальбек. Показное благосклонное отношение Турции к Украине парламентарий назвал «политической игрой».
Ранее, как сообщал «Рамблер», министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел переговоры с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. По окончанию встречи он заявил, что турецкие власти поддерживают Киев в создании международной «крымской платформы» в рамках которой Украина совместно с США, Великобританией, Францией, Германией и Турцией планирует обсуждать вопросы с возвратом полуострова. Чавушоглу также подчеркнул, что украино-турецкое сотрудничество ждет развитие в сфере оборонной промышленности.
В Госдуме оценили позицию Турции по Крыму
Результат переговоров прокомментировал депутат Государственной Думы РФ от Крыма Руслан Бальбек. Он констатировал, что турки «наобещали Украине с три короба», но сдерживать свои слова едва ли собираются.

«Сегодня Турция кует железо, пока горячо: обещает все, что угодно, ведь, как известно, обещания — это самое простое, чем можно доставить партнеру радость», — подчеркнул парламентарий.

Он подчеркнул, что заявление Чавушоглу не что иное, как политическая игра.
Ранее, как сообщал «Рамблер», российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление турецкого политика Явуза Агыралиоглу, который, празднуя «победу» Турции в Карабахе, начал мечтать об установлении контроля над Крымом. Член Совфеда РФ, заявил, что турка «занесло». По словам сенатора, в современном мире нет места Османской империи, о которой ностальгируют турецкие политики.
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В мире , Видео , Руслан Бальбек , Дмитрий Кулеба , Алексей Пушков , Мевлют Чавушоглу , МИД , Госдума , Совет Федерации , РИА Новости
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