Турция пообещала Украине «вернуть Крым» 

Ранее, как сообщал «Рамблер», министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел переговоры с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой . По окончанию встречи он заявил, что турецкие власти поддерживают Киев в создании международной «крымской платформы» в рамках которой Украина совместно с США, Великобританией, Францией, Германией и Турцией планирует обсуждать вопросы с возвратом полуострова. Чавушоглу также подчеркнул, что украино-турецкое сотрудничество ждет развитие в сфере оборонной промышленности.

Результат переговоров прокомментировал депутат Государственной Думы РФ от Крыма Руслан Бальбек. Он констатировал, что турки «наобещали Украине с три короба», но сдерживать свои слова едва ли собираются.

«Сегодня Турция кует железо, пока горячо: обещает все, что угодно, ведь, как известно, обещания — это самое простое, чем можно доставить партнеру радость», — подчеркнул парламентарий.

Он подчеркнул, что заявление Чавушоглу не что иное, как политическая игра.