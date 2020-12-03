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Пользователей Сети возмутила головоломка от ЦРУ 

РИА Новости и ещё 1 5 часов назад
Головоломка от ЦРУ взбесила пользователей Сети
Фото: РИА Новости
Американское ЦРУ опубликовало в Twitter графическую загадку. Пользователям предложили установить время суток, запечатленное на снимке, однако многих эта головоломка возмутила.
На фото изображены обледеневшие дороги, школьные автобусы и покрытые снегом склоны холмов.
В качестве ответа было предложено три варианта: 07:00, 11:00 и 15:00.
Многие пользователи предположили, что речь идет о семи часах утра. Они обратили внимание на то, что фонари на улице до сих пор включены.
Однако некоторые участники опроса всерьез задались вопросом, нет ли у агентства более важных дел.

"Ребята, пора перестать играть в игры и серьезно заняться национальной безопасностью", — написал один из подписчиков.

Позже агентство сообщило, что правильный ответ — семь утра.
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В мире , ЦРУ
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