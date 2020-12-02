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Посол Франции вызван в МИД Азербайджана из-за резолюции по Карабаху 

Газета.Ru и ещё 2 2 декабря 2020
Посол Франции вызван в МИД Азербайджана
Фото: РИА Новости
МИД Азербайджана вызовет французского посла в связи с принятием Национальной ассамблеей Франции резолюции с призывом к правительству страны признать независимость Нагорного Карабаха. Об этом сообщает РИА "Новости".
Ранее национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции поддержало резолюцию с призывом к правительству страны признать независимость Нагорного Карабаха. Резолюцию поддержали 188 депутатов, трое высказались против, 16 воздержались голосовать.
25 ноября ноября такую же резолюцию принял Сенат Франции. В азербайджанском дипломатическом ведомстве отметили, что решительный протест азербайджанской стороны будет доведен до сведения Франции.
9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион.
Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.
В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.
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В мире , МИД , Азербайджан , Армения , Ереван , Франция
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