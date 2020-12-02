На пределе: в США и ЕС врачи сбились с ног из-за COVID-19

Службы экстренной медпомощи в США работают на пределе возможностей. Об этом заявили в Ассоциации скорой помощи. Не хватает людей и денег на зарплаты, сообщает телеканал «МИР 24».

О нехватке финансов говорят и в Испании. В Мадриде построили новую больницу для пациентов с коронавирусом стоимостью в 100 миллионов евро, но для нее нет персонала. Ее уже назвали тщеславным проектом. А прибывшую на открытие главу региона медики встретили протестами. В профсоюзах заявляют, что врачи и медсестры работают в полную силу, и все равно не хватает рук. Теперь же в открывшуюся клинику начнут переманивать людей. Ведь только в отделение интенсивной терапии потребуется почти 700 сотрудников.

«Я возмущена тем, что делается с государственными деньгами, с деньгами каждого, с деньгами наших родителей и наших детей, о которых должна заботиться служба первой медицинской помощи, как они того заслуживают. Персонал, который здесь работает, никак не защищен», — отметила протестующая Роза.

А во Франции число новых случаев заражения уменьшается. Там начинают снимать ограничения. Но врачи напоминают, что необходимо соблюдать осторожность. Ведь до сих пор в отделении интенсивной терапии заполнено 90% коек, и работы у медиков намного больше, чем обычно.

«Я надеюсь, что люди будут относиться к безопасности ответственно, что мы не пожалеем об этой отмене карантина. Владельцы магазинов должны приложить усилия, ведь теперь это ответственность персонального каждого человека», — указала заведующая отделением больницы Пастера Кароль Ишай.