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Видео очереди за тату с портретом Марадоны 

Вадим Дроздов 55 минут назад
В Аргентине футбольные фанаты стоят в очереди, чтобы сделать татуировку с портретом Диего Марадоны. Таким образом болельщики пытаются сохранить память о величайшем футболисте 20-го века. Тату-салоны в Буэнос-Айресе переполнены. Существует церковь в Аргентине, где люди поклоняются Марадоне. Также известен случай, когда родители назвали девочек-близняшек в честь футболиста — Мару и Дона.
Марадона скончался 25 ноября в Буэнос-Айресе. За свою футбольную карьеру выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз». Провёл 91 матч и забил 34 гола в составе сборной Аргентины.
В мире , Видео , Диего Марадона
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