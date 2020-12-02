Видео очереди за тату с портретом Марадоны 

Аргентине футбольные фанаты стоят в очереди, чтобы сделать татуировку с портретом Диего Марадоны . Таким образом болельщики пытаются сохранить память о величайшем футболисте 20-го века. Тату-салоны в Буэнос-Айресе переполнены. Существует церковь в Аргентине, где люди поклоняются Марадоне. Также известен случай, когда родители назвали девочек-близняшек в честь футболиста — Мару и Дона.

Марадона скончался 25 ноября в Буэнос-Айресе. За свою футбольную карьеру выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз». Провёл 91 матч и забил 34 гола в составе сборной Аргентины.