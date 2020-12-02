Ещё
Далее:
Читайте также:
Как советский футболист изменил ход олимпиады
Как советский футболист изменил ход олимпиады Смотреть ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Почти 4 млн человек заразились коронавирусом за неделю 

ТАСС 1 час назад
Почти 4 млн человек заразились коронавирусом за неделю
Фото: ТАСС
Число заразившихся коронавирусом выросло в мире за минувшую неделю почти на 4 млн, что несколько меньше, чем за предыдущие семь дней. Количество случаев с летальным исходом увеличилось почти на 70 тыс., что превышает показатели предшествующей недели, сообщила в ночь на среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Согласно данным ВОЗ, с 23 по 29 ноября в мире были зарегистрированы 3 935 330 случаев инфицирования и 69 916 смертей. За предшествующие семь дней (с 16 по 22 ноября) был выявлен 4 060 891 новый заболевший и 67 221 летальный исход.
В ВОЗ подчеркивают, что заболеваемость в мире остается высокой, несмотря на некоторое снижение. При этом смертность продолжает расти. Снижение случаев инфицирования отмечено в Европе, хотя она остается при этом вторым после Северной и Южной Америки регионом по числу заболевших. Число умерших за минувшую неделю в Европе выросло на 5% по сравнению с периодом 16-22 ноября, в Юго-Восточной Азии — на 4%, в Северной и Южной Америке — на 2%.
В Европе за неделю было зарегистрировано более 1,57 млн новых случаев заражения и более 35 тыс. умерших. В Северной и Южной Америке число заразившихся выросло более чем на 1,65 млн, умерли более 22 тыс. человек. В Юго-Восточной Азии заразились более 371 тыс. человек, а число летальных исходов за семь дней превысило 4,8 тыс.
В США число заразившихся увеличилось более чем на 1,15 млн Далее следуют Индия (более 297 тыс. новых случаев инфицирования), Бразилия (более 218 тыс.), Италия (почти 184 тыс.), Россия (более 179 тыс.), Польша (более 130 тыс.), Германия (более 124 тыс.), Великобритания (более 111 тыс.), Украина (более 97 тыс.) и Иран (более 94 тыс.).
Видео дня. Все соцсети завалены: стилиста Зверева просят стать депутатом
ТАСС: последние новости
Мадуро заявил о готовности уйти в отставку при победе оппозиции на парламентских выборах Мадуро заявил о готовности уйти в отставку при победе оппозиции на парламентских выборах Источник: СБ ООН 2 декабря проведет неформальную встречу по Украине с участием ЛНР и ДНР Источник: СБ ООН 2 декабря проведет неформальную встречу по Украине с участием ЛНР и ДНР Полиция Брюсселя пресекла секс-вечеринку дипломатов и политиков из-за нарушения карантина Полиция Брюсселя пресекла секс-вечеринку дипломатов и политиков из-за нарушения карантина
Комментарии
В мире , ВОЗ , Северный
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео обкатки БМПТ «Терминатор»
01:27
Опубликовано видео обкатки БМПТ «Терминатор»
Армия
Интересные факты об амурском тигре попали на видео
06:06
Интересные факты об амурском тигре попали на видео
Общество
Последствия концерта Басты попали на видео
02:58
Последствия концерта Басты попали на видео
Происшествия
Видео подробностей похорон Ирины Антоновой
05:26
Видео подробностей похорон Ирины Антоновой
Происшествия
Видео очереди за тату с портретом Марадоны
00:42
Видео очереди за тату с портретом Марадоны
В мире
Видео первых кадров китайского зонда с Луны
00:33
Видео первых кадров китайского зонда с Луны
Наука и техника
Опубликовано видео планов SpaceX по освоению Марса
05:00
Опубликовано видео планов SpaceX по освоению Марса
Наука и техника
Видео обнародования письма Ефремова жене Захарова
01:47
Видео обнародования письма Ефремова жене Захарова
Происшествия
Поджег зажигалкой бензобак на АЗС и попал на видео
01:06
Поджег зажигалкой бензобак на АЗС и попал на видео
Происшествия
Избиение судьи на футбольном поле попало на видео
01:47
Избиение судьи на футбольном поле попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть