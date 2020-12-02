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В США рассказали, кого необходимо привить от COVID-19 в первую очередь 

РИА Новости 1 час назад
В США решили, кого привьют от COVID-19 в первую очередь
Фото: © REUTERS / Pfizer
Консультативный комитет по практике иммунизации при министерстве здравоохранения США рекомендовал в первую очередь привить от COVID-19 сотрудников медицинских учреждений и пожилых людей, живущих в домах престарелых.
В ходе голосования во вторник эксперты комитета высказались в поддержку рекомендации относительно первостепенной вакцинации медработников и пожилых людей из домов престарелых. За данную рекомендацию проголосовали 13 человек, один высказался против.

"Предварительная рекомендация заключается в том, что, когда вакцина против COVID-19 будет одобрена Управлением США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) и рекомендована Консультативным комитетом по практике иммунизации (ACIP), вакцинация на начальном этапе … должна быть предложена медработникам и людям, живущим в домах престарелых", — заявил по итогам голосования председатель консультативного комитета Хосе Ромеро.

Ранее министр здравоохранения США Алекс Азар заявил, что американцы могут начать получать вакцины от коронавируса компаний Pfizer и Moderna до Рождества, которое отмечается в стране 25 декабря.
Moderna сообщила, что ее вакцина от коронавируса при первоначальном анализе показала эффективность в 94,1%, при этом для предотвращения тяжелого течения COVID-19 эффективность вакцины составила 100%.
Немецкая компания BioNTech и американский фармацевтический гигант Pfizer в ноябре также сообщили об успешной третьей фазе клинических испытаний собственной вакцины — она показала эффективность порядка 95% в предотвращении заражения COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В мире , Алекс Азар , Хосе Ромеро , Минздрав РФ , Pfizer , США
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