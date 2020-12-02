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Появилось видео сравнения зарплат в РФ и США 

Вадим Дроздов 34 минуты назад
Девушка, находясь в США, решила записать видео, на котором она сравнивает доходы и возможности простых людей в России и в Соединенных Штатах.
В качестве примеров для сравнения она выбрала одни из самых популярных продуктов в обеих странах — бигмак и бензин.
Блогер взяла данные о средней зарплате в РФ в размере 49 тысяч рублей, что составляет примерно 650 долларов США. В Америке средняя зарплата составляет примерно 3332 долларов США. Разница довольно существенная, но в Штатах все намного дороже. И все же в США люди могут позволить себе немного больше бигмаков и намного больше баков бензина на среднюю зарплату.
В мире , Видео
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