В Германии готовят план по обходу санкций против «СП-2»

Германия готовится обойти введенные Вашингтоном санкции против "Северного потока 2" и, как сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Bild, уже удалось найти лазейку в нормативных актах.
Сообщается, что власти федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания предложили создать фонд по защите климата, который определит строительство трубопровода как "важнейший элемент для защиты окружающей среды в регионе". Также предполагается, что работа через фонд поможет ряду немецких компаний работать на завершение строительства "Северного потока 2" и при этом не попасть под санкции.
Напомним, что "Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.