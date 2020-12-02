В Германии готовят план по обходу санкций против «СП-2»

Германия готовится обойти введенные Вашингтоном санкции против "Северного потока 2" и, как сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Bild, уже удалось найти лазейку в нормативных актах.

Сообщается, что власти федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания предложили создать фонд по защите климата, который определит строительство трубопровода как "важнейший элемент для защиты окружающей среды в регионе". Также предполагается, что работа через фонд поможет ряду немецких компаний работать на завершение строительства "Северного потока 2" и при этом не попасть под санкции.