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Меркель высказалась о наезде на пешеходов в Трире 

Газета.Ru 55 минут назад
Меркель высказалась о наезде на пешеходов в Трире
Фото: РИА Новости
Канцлер Германии Ангела Меркель выразила соболезнования родственникам погибших при наезде машины на пешеходов в Трире. Об этом пишет РИА "Новости".

"Новости из Трира меня очень печалят. Мои соболезнования — родным людей, которые стремительно и насильственно были лишены жизней. Думаю о тех, кто пострадал, в том числе тяжело, и желаю им сил", — сказала Меркель.

Она подчеркнула, что находится в контакте с премьер-министром Рейнланд-Пфальца Малу Драйер по расследованию ситуации.
Ранее сообщалось, что в Трире 51-летний гражданин ФРГ в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на пешеходов. В результате четыре человека, в том числе ребенок, погибли. Водитель был задержан. Полиция допустила, что у него есть проблемы с психикой.
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