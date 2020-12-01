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Елизавета II и принц Филипп отметят Рождество без родственников 

News.ru 1 час назад
Елизавета II отметит Рождество без родственников
Фото: globallookpress.com
Королева Великобритании Елизавета II и её супруг принц Филипп проведут Рождество в Виндзорском замке без родственников.

Учитывая все действующие рекомендации, королева и герцог Эдинбургский решили, что в этом году они спокойно проведут Рождество в Виндзорском замке, — говорится в заявлении представителя Букингемского дворца, передаёт Daily Mail.

Как правило, королева и её супруг отмечают праздники с родственниками в Сандрингемском дворце. Отказ от празднеств — первый подобный случай с 1980-х годов.
Известно, что власти Великобритании с 23 по 27 декабря смягчат ограничения по COVID-19. Вместе смогут собираться три семьи, не живущие вместе.
Ранее NEWS.ru писал, что королева Великобритании Елизавета II любит мыть посуду и придерживается диеты. Об этом в подкасте Викки Паттисон The Secret to podcast сообщил бывший дворецкий королевской семьи Пол Баррелл.
По его словам, королева берёт резиновые перчатки и приступает к любимой домашней обязанности только во время нахождения в шотландском поместье Балморал, где она традиционно проводит лето.
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Комментарии
В мире , Елизавета II , Великобритания
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