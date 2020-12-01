В Турции зафиксирован новый антирекорд по COVID

Турции за сутки выявлено 30 110 инфицированных COVID-19, скончались 190 человек, это стало максимальным показателем с начала пандемии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные министерства здравоохранения страны.

Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа ранее заявил, что пандемия коронавируса достигла третьего пика в ряде турецких регионов. В Турции в течение этой недели уже отмечались рекордные показатели новых случаев COVID-19, а также рекордное количество погибших от последствий заражения.

Как отмечает агентство, в понедельник 30 ноября в стране зарегистрировали 31 219 новых случаев заболевания, 188 летальных исходов. Оба эти показателя стали рекордными с начала пандемии.

Минздрав Турции передает, что 5 303 человека находятся в тяжелом состоянии.