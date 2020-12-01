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В Турции зафиксирован новый антирекорд по заражению COVID-19 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
В Турции зафиксирован новый антирекорд по COVID
Фото: nsn.fm
В Турции за сутки выявлено 30 110 инфицированных COVID-19, скончались 190 человек, это стало максимальным показателем с начала пандемии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные министерства здравоохранения страны.
Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа ранее заявил, что пандемия коронавируса достигла третьего пика в ряде турецких регионов. В Турции в течение этой недели уже отмечались рекордные показатели новых случаев COVID-19, а также рекордное количество погибших от последствий заражения.
Как отмечает агентство, в понедельник 30 ноября в стране зарегистрировали 31 219 новых случаев заболевания, 188 летальных исходов. Оба эти показателя стали рекордными с начала пандемии.
Минздрав Турции передает, что 5 303 человека находятся в тяжелом состоянии.
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В мире , Минздрав РФ , Турция
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