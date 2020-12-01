Подростки в американских городах оказались нежеланными 

Подростки в американских городах оказались буквально изгнанными оттуда и нежеланными. Ограничения из-за пандемии фактически уничтожили ту среду, в которой общались и отдыхали молодые люди. Об этом сообщает Bloomberg.

«Жизнь с ограничениями, связанными с коронавирусом, оказалась особенно тяжелой для подростков, которые, несмотря на меньший риск заражения инфекцией, имеют меньше возможностей быть со своими сверстниками, чем, возможно, любая другая демографическая группа», — пишет издание.

С закрытием учебных заведений молодые люди лишились значимой части своей общественной жизни. Массовые спортивные мероприятия также оказались под запретом, молодежные центры и библиотеки закрылись до лучших времен. По словам психологов, в подростковом возрасте должно происходить формирование социальной идентичности, что становится невозможным из-за вынужденной изоляции.

Как утверждают специалисты, выявилась еще проблема городов: они совершенно не приспособлены для подростков. Те же детские площадки в основном предназначены для младших детей, но становятся уже скучными для тинейджеров. Отсутствие нормальных зон для досуга приводит к праздному шатанию по улицам и торговым центрам, в которых на данный момент также действуют ограничения.

Одно из них — комендантский час, который, по мнению юристов Национального центра молодежного права, на самом деле не доказал свою эффективность в деле сокращения преступности. Гораздо полезнее, по их словам, создание молодежных инициативных групп на примере Growing Up Boulder в штате Колорадо. Организация помогает подросткам доносить свое мнение до властей города по вопросам проектирования парков, управления транспортными потоками и доступного жилья.