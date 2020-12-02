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Савченко заявила, что жителей Донбасса можно «перекупить» 

News.ru и ещё 1 6 минут назад
Савченко предложила купить жителей Донбасса
Фото: Надія Савченко/facebook.com
Бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что Донбасс можно вернуть под контроль Киева если предоставить жителям самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик «много денег».

Для того чтобы они (жители Донбасса. — NEWS.ru) вернулись в Украину, им, прежде всегоадо просто дать много денег, хорошие условия, дом, — отметила Савченко, слова которой приводит РИА Новости.

Она также добавила, что жителей Донбасса можно «перекупить сотнями тысяч».
Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.
Ранее NEWS.ru писал, что обмен удерживаемыми лицами между Киевом и неподконтрольными территориями Донбасса до конца 2020 года всё ещё возможен. Об этом заявил советник по информационной политике делегации Киева в контактной группе Алексей Арестович.
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В мире , Алексей Арестович , Надежда Савченко , Верховная Рада , РИА Новости , Киев
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