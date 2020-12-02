Савченко предложила купить жителей Донбасса

Для того чтобы они (жители Донбасса. — NEWS.ru) вернулись в Украину, им, прежде всегоадо просто дать много денег, хорошие условия, дом, — отметила Савченко, слова которой приводит РИА Новости.

Она также добавила, что жителей Донбасса можно «перекупить сотнями тысяч».

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.